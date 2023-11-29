Дизайнер с минимальным бюджетом превратила свой дом в "райский уголок" (фото)

Рэйчел даже придумала собственный неповторимый стиль, который не без гордости называет дофаминовым декором.

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Дизайнер интерьеров Рэйчел из Великобритании завоевала огромную аудиторию в социальных сетях, в частности в Instagram, благодаря профессиональным советам, как с минимальным бюджетом можно переоборудовать свой дом в "райский уголок".

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Рэйчел признается, что является поклонницей интерьеров с акцентом на яркие жизнерадостные цвета, которые подчеркивают ее креативность и способствуют самовыражению. Она даже придумала неповторимый стиль, который не без гордости называет "дофаминовым декором".

Британка выбрала чрезвычайно красочные обои с оригинальными узорами, а также использует много аксессуаров для декорирования комнат, в частности рамки для фотографий, картины, постеры, мягкие подушки, горшки для цветов, зеркала, ковры и красивую посуду.

Впрочем, далеко не все в восторге от подходов к оформлению, которые нравятся Рэйчел. "Злые языки" пишут в комментариях под фотографиями, что ее дом "слишком клаустрофобный" и выглядит как школьный проект на уроке рисования.

Дом дизайнера Рэйчел из Великобритании

"Я в курсе, что есть те, кому мой стиль не нравится. Но для меня главное, чтобы были счастливы и довольны люди, которые живут рядом со мной, а все остальное не имеет никакого значения", — говорит дизайнер.

Ее поддержало немало пользователей в комментариях.

"Абсолютно! Это ваш райский уголок, поэтому чужое мнение не имеет значения", "Я, например, такое тоже люблю", "Вы провели замечательную работу", "Не слушайте никого, потому что ваш дом прекрасен", — пишут они.

Дизайнер называет этот стиль "дофаминовым декором" Фото: instagram.com/the_shoestring_home Дизайнер называет этот стиль "дофаминовым декором" Фото: instagram.com/the_shoestring_home

Видео Рэйчел в TikTok собирают сотни тысяч просмотров, десятки тысяч комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о дизайнере интерьеров Луизе из Великобритании, которой удалось сделать из худшего дома на улице уютный семейный уголок. Сейчас помещение выглядит, словно со страниц модных журналов.

Кроме того, мы показывали дом с двумя спальнями в штате Мичиган (США), получивший широкую известность после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар. Последние годы дом пустовал: сейчас в нем практически ничего нет, кроме нескольких шкафов и старой сантехники.