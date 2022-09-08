Де долар? У НБУ повідомили, коли подолають дефіцит готівкової валюти

Громадяни останнім часом скаржаться на дефіцит готівкової валюти в касах банків. Чого чекати далі і чи вдасться отримати готівковий долар тим, хто купив безготівкову валюту за умови розміщення на тримісячний депозит.

Юрій Гелетій, заступник голови НБУ, у відповідь на питання ЗМІ прокоментував ситуацію з дефіцитом готівкової валюти сьогодні під час пресбрифінгу Національного банку з монетарної політики, що відбувся 8 вересня.

"Виникли певні технічні та логістичні проблеми, і вони, власне, зумовили скорочення готівкової валюти в касах банків. До війни валюту завозили авіарейсами цивільних авіакомпаній. Валюта за 1-2 дні надходила до аеропорту Бориспіль і далі постачалася комерційним банкам. На жаль, війна суттєво погіршила ланцюги поставок", — заявив Гелетій.

Тобто після початку російського вторгнення та зупинки авіасполучення з Україною валюту доставляють не літаками, а наземним транспортом. Відповідно, за словами Гелетія, обсяги поставок зменшилися через такі фактори:

фізичні обмеження інкасаторських машин

необхідність перезавантаження готівки на кордоні

проходження митного оформлення.

Щоб подолати дефіцит валюти, у Нацбанку пропонують такі кроки:

Валютна лібералізація Згідно з постановою №197, з 6 вересня обсяг готівкової валюти, який банк продаватиме громадянам через каси, включає всю придбану у громадян після 13 квітня 2022 року безготівкову валюту, а не половину від неї, як було раніше.

Надання банкам готівкової валюти в обмін на безготівкову валюту

Домовленості із комерційними банками щодо збільшення обсягів ввезення валюти.

Як зазначив у коментарі Фокусу експерт департаменту казначейства та фінансових установ ОТП Банку Антон Курінний, введення в дію постанови №197 має збільшити обсяг валюти на продаж через каси банків.

За словами Юрія Гелетія, 7 вересня Нацбанк провів операцію щодо надання банкам готівкової валюти в обмін на безготівкову і завдяки цьому система отримала $100 млн готівкою. Для підкріплення кас банків наступну таку операцію в НБУ запланували на понеділок 12 вересня, внаслідок чого банки отримають не лише готівковий долар, а і євро.

У НБУ запевняють, що дефіцит валюти в касах банків має лише тимчасовий характер і для загострення ситуації немає жодних макроекономічних підстав. За інформацією НБУ, банки мають значний запас безготівкової валютної ліквідності — $7,2 млрд, проти $5,9 млрд на початок війни.

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Дефіцитний долар. Як нові правила НБУ допоможуть українцям купувати готівкову валюту

Заспокоїли в НБУ та власників тримісячних валютних депозитів, які розмістили у банках шляхом безготівкового придбання валюти. Як зазначають у Нацбанку, нормативно банкам нічого не заважатиме повертати депозити у готівковій валюті, а виплата коштів у гривні можлива лише за взаємною згодою сторін. Тобто вклад має бути повернутий у валюті вкладу, якщо договором не передбачено інше.

Нагадаємо, за словами Ганни Золотько, директорки департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, в серпні українці придбали безготівкову валюту на $127 млн. "Це не дуже значний обсяг, до того ж він нижчий за обсяг проданої населенням безготівкової валюти. Однак він складає близько 10% всього обсягу купленої приватними клієнтами валюти та знижує тиск на гривню у готівковому сегменті", — зазначила Ганна Золотько.

Раніше Фокус писав, що Нацбанк ухвалив низку нових норм, покликаних подолати дефіцит готівкової валюти в касах.

Також Фокус повідомляв, що завдяки крокам НБУ, готівковий долар може подешевшати.