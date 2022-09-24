Соцвыплаты, субсидии, пенсии: как правительство будет платить в 2023 году

Социальная защита названа одним из главных приоритетов государственного бюджета на следующий год, наряду с обороной.

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Расходы на социальное обеспечение в проекте госбюджета на 2023 год составляют более 400 млрд грн, о чем пишет Фокус в своем обзоре "Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году". Таким образом, Минсоцполитики вошло в ТОП-3 министерств, на которые в 2023 году распределили 60% доходов госбюджета. Больше средств, чем Минсоцполитики, выделили только Министерству обороны – 858 млрд грн.

Исходя из слов министра финансов Украины Сергея Марченко во время представления бюджета в Верховной Раде, расходы на социальную сферу будут распределены следующим образом:

финансовое обеспечение выплаты пенсий – 233 млрд грн

поддержка малообеспеченных семей – 73 млрд грн (включая предоставление льгот и субсидий на оплату услуг ЖКХ — 38 млрд грн)

социальная защита попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан — 66,6 млрд грн (включая оказание помощи внутренне перемещенным лицам на проживание — 57,6 млрд грн)

"Минсоцполитики планирует усилить адресность выплат, больше привязывая их к финансовому состоянию получателя помощи, а не к его социальному статусу. А также оказывать помощь тем категориям граждан, для которых соцвыплаты от государства стали основным доходом. Речь идет о людях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, малообеспеченных, лиц с инвалидностью", — уточняют в KSE Institute в комментарии Фокусу.

Уточним, для достижения поставленных целей финансирование Министерства социальной политики увеличили с 318,8 млрд в 2022 году до 406,1 млрд в 2023 году (+27%). В частности, дотация из госбюджета Пенсионному фонду Украины увеличилась с 200,6 млрд грн до 232,9 млрд грн (+16%).

Впрочем, наивысшим приоритетом в бюджете на 2023 год остается оборона и безопасность. Как отмечают эксперты Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute, расходы на эти сферы предусмотрены в объеме 1,14 трлн грн (17,8% ВВП и 45,4% от общей суммы расходов). При этом, на денежное довольствие и заработную плату военнослужащих (с начислениями) будет направлено 564 млрд грн.

В целом, в проекте бюджета на 2023 год запланированы рекордные для Украины расходы – 2,5 трлн грн и огромный дефицит в 20% от ВВП. Где государство найдет средства для его компенсации Фокус также анализирует в своем обзоре "Оборона, полиция, пенсии. Куда направят деньги госбюджета в 2023 году".

Также Фокус сообщал о повышении курса продажи доллара до 44 UAH/USD в некоторых обменниках в третьей декаде сентября. При этом, ориентиром для бюджета на 2023 год служит среднегодовой курс гривны 42 UAH/USD.

Ранее Фокус писал, как во время войны на фоне девальвации в Украине дорожает мясо, молоко и другие продукты.