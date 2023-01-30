Для українців подорожчає комуналка: коли та чому чекати нових тарифів

Підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

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Українцям уже після закінчення опалювального сезону навесні 2023 року потрібно бути готовими до того, що тарифи на комунальні послуги буде переглянуто. Відповідну програму вже розробляє уряд, розповів в ефірі телемарафону голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.

За його словами, робоча група, яка розглядає ситуацію у комунальній сфері, працює під егідою Кабміну. Він також зазначив, що підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури. Також з'явиться додаткове джерело фінансування аварійно-відновлювальних робіт.

"Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до питання тарифів", — наголосив Костянтин Ущаповський.

Нагадаємо, влітку 2022 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №7427 та встановила мораторій на підвищення тарифів на тепло та гарячу воду на час війни з Росією. Так, заборона на підвищення вартості послуг поширюється на:

послуги з розподілу газу;

теплову енергію — її виробництво, транспортування і постачання;

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Раніше Фокус дізнався, що буде з тарифами на електроенергію та природний газ, а також, як можуть змінитись у 2023 році ціни на бензин, автогаз і дизельне паливо.

Також Фокус писав, що в 2023 році на надання пільг і субсидій на оплату послуг ЖКГ у держбюджеті виділять 38 млрд грн.