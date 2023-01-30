Для украинцев подорожает коммуналка: когда и почему ждать новых тарифов

Повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы.

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Украинцам уже после окончания отопительного сезона весной 2023 года нужно быть готовыми к тому, что тарифы на коммунальные услуги будут пересмотрены. Соответствующую программу уже разрабатывает правительство, рассказал в эфире телемарафона глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

По его словам, рабочая группа, которая рассматривает ситуацию в коммунальной сфере, работает под эгидой Кабмина. Он также отметил, что повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры. Также появится дополнительный источник финансирования аварийно-восстановительных работ.

"Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к вопросу тарифов", — подчеркнул Константин Ущаповский.

Напомним, летом 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект №7427 и установила мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду на время войны с Россией. Таким образом запрет на повышение стоимости услуг распространяется на:

услуги по распределению газа;

тепловую энергию — ее производство, транспортировку и поставку;

услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Ранее Фокус узнал, что будет с тарифами на электроэнергию и природный газ, а также, как могут измениться в 2023 году цены на бензин, автогаз и дизельное топливо.

Также Фокус писал, что в 2023 году на предоставление льгот и субсидий на оплату услуг ЖКХ в госбюджете выделят 38 млрд грн.