Пенсії до 100 тисяч гривень: хто в Україні отримує максимальні виплати

Колишні судді та прокурори мають право отримувати великі пенсії. Наприклад, суддя через 30 років робочого стажу отримує грошове забезпечення у розмірі до 70% від зарплати.

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В Україні на найбільші пенсії можуть розраховувати колишні судді та прокурори. Фокус підрахував, що у середньому екссуддям виплачують до 100 тисяч гривень пенсій.

Ті, хто пропрацював суддями, можуть розраховувати на довічне утримання до пенсії. Виплати у них також зростають — за більш ніж 20 років стажу вони підвищуються на 2% за повний рік роботи.

А за 30 років стажу кожен суддя може розраховувати на грошове утримання до 70% від суддівської зарплати.

Середня пенсія українського судді — 96 190 тисяч гривень, а у поточному році на довічному утриманні було 3 594 судді. Виходить, що за місяць на пенсію екссуддів із бюджету України йде до 346 мільйонів гривень.

Українські прокурори також отримують підвищені пенсії. У 2023 році її середній розмір становив 21 570 тисяч гривень. Судді виходять на пенсію після 25 років вислуги. Прокурорам надається пільга за обсягом виплат до 60% від зарплати за останні п'ять років.

Водночас мінімальний розмір пенсій для українців встановлений у розмірі 2 093 гривень, а максимальний – 20 930 гривень. Розмір пенсій в Україні залежить від прожиткового мінімуму та середньомісячних відрахувань із доходу.

Нагадаємо, що українці можуть розраховувати на надбавку до пенсії у розмірі 250 гривень. Для цього треба систематично здавати кров та мати звання "Почесний донор".

Фокус вже писав, що частина українських пенсіонерів у липні можуть отримати додаткові 1000 гривень. На ці виплати можуть розраховувати журналісти, науковці та чиновники.