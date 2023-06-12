Максимальна пенсія в Україні: який розмір і хто її отримує (інфографіка)

В Україні скасували призначення спецпенсій для всіх категорій пенсіонерів, окрім військовослужбовців. Однак раніше нараховані суми виплат не перераховуватимуться.

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Держава щороку закладає бюджет на виплати пенсіонерам. У держбюджеті на 2023 рік передбачено 442,3 млрд гривень на фінансування пенсійного забезпечення та соціального захисту.

Який максимальний розмір пенсії в Україні

В Україні найвищими вважаються пенсії від десяти тисяч гривень. Однак їх одержує меншість.

Ці виплати припадають на 7,3% пенсіонерів, або на 776 328 осіб. Середній розмір таких пенсій становить 14 676 гривень, а максимальний — 20 930 гривень.

Крім того, в Україні є спеціальні пенсії для окремих категорій громадян, для яких виплати розраховувалися за іншими правилами. Як повідомив міністр соціальної політики Микола Шамбір, призначення всіх спецпенсій, крім військових, скасовано, а вже призначені перераховуватися не будуть.

Раніше в Україні діяли кілька спеціальних пенсійних режимів:

для колишніх військових і силовиків;

для "чорнобильців";

для колишніх прокурорів;

для колишніх держслужбовців;

для колишніх суддів.

За даними Мінсоцполітики, станом на 1 січня поточного року спеціальні пенсії в Україні у розмірі 96 196 грн отримували 3594 колишні судді.

Де пенсії найвищі

Як повідомили в Пенсійному фонді у середині квітня, найвищі середні пенсії у:

Києві – 7 129 гривень;

Донецькій області — 6 560 гривень;

Луганській області — 6 049 гривень;

Дніпропетровській області — 5 804 гривні.

Найменші пенсії в Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривні) та Чернівецькій (4 182 гривні) областях.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, чому пенсіонерам призупиняють нарахування грошей на карти і що робити, якщо це вже сталося.

"Соціальна платформа" написала, що строки подання заяви до Пенсійного фонду з урахуванням певних особливостей дозволять збільшити розмір пенсії за віком.