Після індексації: де в Україні найвищі пенсії у 2023 році

Після березневої індексації в країні зросла середня пенсія — тепер вона становить трохи більше ніж 5 тисяч гривень. Тим часом у ПФУ підрахували, у яких регіонах найбільші пенсії.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) опублікував інформацію про середні розміри пенсії у різних регіонах України станом на 1 квітня 2023 року. Так, за даними держструктури, середня пенсія українців складає 5238 гривень.

Де пенсії найвищі

Як повідомляють у Пенсійному фонді, найвищі пенсії у:

Києві – 7 129 гривень;

Донецької області – 6 560 гривень;

Луганської області – 6 049 гривень;

Дніпропетровської області – 5 804 гривні.

Середній розмір пенсії в Україні 2023

Найменші пенсії у Тернопільській (3 998 гривень), Закарпатській (4 164 гривні) та Чернівецькій (4 182 гривень) областях.

Зазначимо, що на 1 січня 2023 року середній розмір пенсій в Україні становив 4 622,59 грн. За 2022 рік середній розмір пенсійних виплат збільшився на 631 грн.

Індексація пенсій з 1 березня 2023 року: як перерахували виплати

Пенсії підвищили найбільш незахищеним категоріям українців, які отримують виплати:

з інвалідності;

за віком віку;

за вислугу років:

через втрату годувальника.

Також було перераховано розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців з інвалідністю

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив'язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 387 грн. 48 коп.

За даними Пенсійного фонду, завдяки індексації вперше в Україні середній розмір пенсійних виплат становив понад 5 тис. грн. А саме – 5 219 грн.

Кому з українців перерахують пенсії у квітні 2023 року

Як пояснила заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак, з 1 квітня будуть перераховані виплати працюючим пенсіонерам, які після призначення пенсій продовжували працювати та отримали не менше 24 місяців страхового стажу.

Як зазначила Марчак, перерахунок у 2023 році пройде на найвигідніших умовах:

або з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії.

При цьому Фокус пояснював, чому українці, які продовжують працювати навіть після виходу на пенсію, можуть залишитися без перерахунку пенсійних виплат у квітні.

Ще Фокус пояснював, як українці можуть перевірити онлайн розмір пенсії після індексації.