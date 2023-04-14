После индексации: где в Украине самые высокие пенсии в 2023 году

После мартовской индексации в стране выросла средняя пенсия — теперь она составляет чуть больше 5 тысяч гривен. Тем временем в ПФУ подсчитали, в каких регионах самые большие пенсии.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) опубликовал информацию о средних размерах пенсии в разных регионах Украины по состоянию на 1 апреля 2023 года. Так, по данным госструктуры, средняя пенсия украинцев составляет 5 238 гривен.

Где пенсии самые высокие

Как сообщают в Пенсионном фонде, самые высокие пенсии в:

Киеве — 7 129 гривен;

Донецкой области — 6 560 гривен;

Луганской области — 6 049 гривен;

Днепропетровской области — 5 804 гривны.

Средний размер пенсии в Украине 2023

Самые маленькие пенсии в Тернопольской (3 998 гривен), Закарпатской (4 164 гривны) и Черновицкой (4 182 гривен) областях.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2023 года средний размер пенсий в Украине составлял 4 622,59 грн. За 2022 год средний размер пенсионных выплат увеличился на 631 гривну.

Индексация пенсий с 1 марта 2023 года: как пересчитали выплаты

Пенсии повысили наиболее незащищенным категориям украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также был пересчитан размер минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Размеры выплат для этой категории граждан привязаны к средней зарплате за 2022 год. Отмечается, что показатель средней зарплаты, с которой в конце прошлого года были уплачены страховые взносы, составляет 13 387 грн 48 коп.

По данным Пенсионного фонда, благодаря индексации впервые в Украине средний размер пенсионных выплат составил более 5 тыс. грн. А именно — 5 219 грн.

Кому из украинцев пересчитают пенсии в апреле 2023

Как объяснила заместитель министра социальной политики Украины Дарина Марчак, с 1 апреля будут пересчитаны выплаты работающим пенсионерам, которые после назначения пенсий продолжали работать и получили не менее 24 месяцев страхового стажа.

Как отметила Марчак, перерасчет в 2023 году пройдет на наиболее выгодных условиях:

или с учетом стажа после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии;

или с учетом стажа и заработной платы после предыдущего назначения (перерасчета) пенсии.

При этом ранее Фокус объяснял, почему украинцы, продолжающие работать даже после выхода на пенсию, могут остаться без перерасчета пенсионных выплат в апреле.

Еще Фокус объяснял, как украинцы могут проверить онлайн размер пенсии после индексации.