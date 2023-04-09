Повысили, но не заплатили: почему работающим пенсионерам не стоит ждать новых выплат в апреле

Перерасчет пенсий производится автоматически на основании отчетности работодателей о страховых стажах и заработной плате.

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Некоторые украинцы, продолжающие работать даже после выхода на пенсию, могут остаться без перерасчета пенсионных выплат в апреле 2023 года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Как объясняют в Пенсионном фонде, перерасчет некоторым пенсионерам, а значит и повышение выплат, произойдет в мае.

"Все потому, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе по февраль текущего 2023 года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая", – говорится в сообщении.

То есть повышенные пенсии начнут выплачивать начиная с июня и с доплатой за апрель и май. Кроме того, размер пересчета для каждого индивидуален. Коснется он тех, кто после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжают работать. В целом пенсии будут пересчитаны для 600 тысяч человек.

Индексация пенсии и средний размер пенсии в 2023 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль 28 марта 2023 года рассказал, что мартовская индексация пенсий коснулась 10,5 миллионов пенсионеров. Среднее повышение составило около 600 гривен.

Таким образом, по информации ПФУ, впервые в Украине средний размер пенсионных выплат составил более 5 тыс. грн. А именно — 5 219 грн.

Что касается перерасчета пенсионных выплат, который состоялся 1 апреля 2023 года для работающих пенсионеров то, по словам заместитель председателя правления ПФУ Ирины Ковпашко, он определен нормой закона.

"Те, кто после назначения пенсий продолжал работать, приобретал в связи с этим страховой стаж, они каждые два года имеют право на перерасчет. Это не обязательно те люди, которые приобрели 24 месяца страхового стажа", — говорит заместитель председателя правления ПФУ.

Закон определяет две категории:

те, кто после назначения предварительного перерасчета продолжали работать и приобрели 24 и более месяцев страхового стажа;

те, кто продолжает работать и у них есть не более 24 месяцев (например 15, 20 месяцев страхового стажа), они имеют право также на перерасчет. Но для них условие несколько иное. Им такой перерасчет проводится исключительно, если после назначения пенсий или предварительного перерасчета прошло не менее двух лет. Это перерасчет по истечении времени.

Напомним, ранее Фокус объяснял, почему украинцы во время оформления пенсии могут потерять часть выплаты от государства. Оказывается, все зависит от даты подачи заявления на пенсию.

Еще Фокус сообщал, что в Украине заработала программа благотворительных пожертвований, с помощью которой любое юридическое или физическое лицо, гражданин, который живет в Украине или за границей, может повысить выплаты пенсионерам.