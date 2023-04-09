Підвищили, але не заплатили: чому працюючим пенсіонерам не варто чекати нових виплат у квітні

Перерахунок пенсій здійснюється автоматично на підставі звітності роботодавців про страхові стажі та заробітну плату.

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Деякі українці, які продовжують працювати навіть після виходу на пенсію, можуть залишитись без перерахунку пенсійних виплат у квітні 2023 року. Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Як пояснюють у Пенсійному фонді, перерахунок деяким пенсіонерам, а відтак і підвищення виплат, відбудеться у травні.

"Усе тому, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий, зокрема, по лютий поточного 2023 року, і те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до 10 травня", — йдеться в повідомленні.

Тобто підвищені пенсії почнуть виплачувати починаючи з червня та з доплатою за квітень і травень. Крім того, розмір перерахунку для кожного індивідуальний. Зачепить він тих, хто після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжують працювати. Загалом пенсії буде перераховано для 600 тисяч осіб.

Індексація пенсії та середній розмір пенсії у 2023 році

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 28 березня 2023 року розповів, що березнева індексація пенсій торкнулася 10,5 мільйонів пенсіонерів. Середнє підвищення становило близько 600 гривень.

Таким чином, за інформацією ПФУ, вперше в Україні середній розмір пенсійних виплат становив понад 5 тис. грн. А саме – 5 219 грн.

Щодо перерахунку пенсійних виплат, який відбувся 1 квітня 2023 року для працюючих пенсіонерів, то, за словами заступниці голови правління ПФУ Ірини Ковпашко, його визначено нормою закону.

"Ті, хто після призначення пенсій продовжував працювати, набував у зв'язку з цим страхового стажу, вони кожні два роки мають право на перерахунок. Це не обов'язково ті люди, які набули 24 місяці страхового стажу", — каже заступниця голови правління ПФУ.

Закон визначає дві категорії:

ті, хто після призначення попереднього перерахунку продовжували працювати та набули 24 та більше місяців страхового стажу;

ті, хто продовжує працювати і мають не більше 24 місяців (наприклад 15, 20 місяців страхового стажу), вони мають право також на перерахунок. Але для них умова дещо інша. Їм такий перерахунок проводиться виключно, якщо після призначення пенсій або попереднього перерахунку минуло не менше двох років. Це перерахунок після закінчення часу.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, чому українці під час оформлення пенсії можуть втратити частину виплати від держави. Виявляється, все залежить від дати подання заяви на пенсію.

Ще Фокус повідомляв, що в Україні запрацювала програма благодійних пожертвувань, за допомогою якої будь-яка юридична чи фізична особа, громадянин, який живе в Україні чи за кордоном, може підвищити виплати пенсіонерам.