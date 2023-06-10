Виплату пенсії "заморозили": чому пенсіонерам припиняють нарахування грошей на карти

Щоб уникнути "заморожування" виплат, необхідно хоча б раз на пів року проводити транзакцію за своєю пенсійною карткою. Як пояснюють у Мінсоцполітики, це може бути поповнення мобільного чи оплата комуналки.

Related video

Якщо не використовувати свій банківський рахунок понад шість місяців, перерахування пенсійних виплат можуть призупинити, пише "На пенсії".

Щоб уникнути "заморожування" пенсії, необхідно хоча б раз на пів року проводити транзакцію за своєю пенсійною карткою. Це може бути поповнення мобільного, оплата комунальних послуг чи інші операції.

"Заморозили" пенсію: як відновити виплати

Однак, якщо перерахування коштів вже припинили, виплату пенсії можна відновити та повернути недоотримані гроші. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити особу.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжується", — повідомила заступниця голови Мінсоцполітики Дар'я Марчак.

Після перевірки даних орган ухвалює рішення про відновлення пенсійних виплат протягом десяти днів з дня звернення.

Нагадаємо, "Соціальна платформа" написала, що строки подання заяви до Пенсійного фонду з урахуванням певних особливостей дозволять збільшити розмір пенсії за віком.

У Пенсійному фонді України розповіли, що пенсіонери, які планують виїхати за межі України на постійне місце проживання, мають право на виплату одразу 6 пенсій.