Выплату пенсии "заморозили": почему пенсионерам приостанавливают начисление денег на карты

Во избежание "замораживания" выплат необходимо хотя бы раз в полгода проводить транзакцию по своей пенсионной карте. Как объясняют в Минсоцполитики, это может быть пополнение мобильного или оплата коммуналки.

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Если не использовать свой банковский счет более шести месяцев, перечисление пенсионных выплат могут приостановить, пишет "На пенсии".

Во избежание "замораживания" пенсии необходимо хотя бы раз в полгода проводить транзакцию по своей пенсионной карте. Это может быть пополнение мобильного, оплата коммунальных услуг или другие операции.

"Заморозили" пенсию: как возобновить выплаты

Однако, если перечисление средств уже приостановили, выплату пенсии можно возобновить и вернуть недополученные деньги. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить личность.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свою личность, то начисление и выплата пенсии продолжается", — сообщила заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

После проверки данных орган принимает решение о возобновлении пенсионных выплат в течение десяти дней со дня обращения.

Напомним, "Социальная платформа" написала, что сроки подачи заявления в Пенсионный фонд с учетом определенных особенностей позволят увеличить размер пенсии по возрасту.

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что пенсионеры, которые планируют выехать за пределы Украины на постоянное место жительства, имеют право на выплату сразу 6 пенсий.