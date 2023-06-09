Пенсия по возрасту: простой способ поможет украинцам увеличить размер выплат

Сроки подачи заявления в Пенсионный фонд с учетом определенных особенностей позволят увеличить размер пенсии.

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Минимальная пенсия в Украине не позволяет отрицать потребности украинцев для достойной жизни, но увеличить сумму выплат могут родившиеся в начале или конце года. Об этом информирует "Социальная платформа".

Граждане Украины должны обратиться в Пенсионный фонд за три месяца с даты наступления соответствующего возраста, позволяющего получить выплаты. В организации начинать процедуру оформления пенсии раньше, чтобы успеть собрать необходимую документацию, но может оказаться и наоборот.

Назначение пенсии по возрасту

В сообщении отмечается, что в Пенсионный фонд обратилась жительница Винницкой области. Ей 14 января исполнилось 60 лет, но на назначение пенсионных выплат заявление женщина решила написать в декабре. Для расчетов за основу была определена средняя заработная плата, которая была за три года, предшествовавшие именно дате подачи заявления, а не достижение 60-летия.

На этом примере можно увидеть, что украинка начала получать пенсию в 2023 году, подав заявление в декабре 2022 года. Для начисления пенсии будет учитываться средняя заработная плата за период с 2019 по 2021 годы (включительно). Это означает, что соответствующий размер пенсии будет ниже, поскольку средняя зарплата по стране в 2022 году выше, чем в 2021 году.

Для недопущения таких ситуаций следует подавать заявку в 2023 году, тогда будут учитываться показатели заработной платы за 2020-2022 годы, которая может быть выше, это касается и следующих лет. Такой простой способ позволит хоть чуть-чуть, но увеличить размер пенсии.

Сроки назначения пенсии в Украине

Пенсия по возрасту в Украине назначается на следующий день, когда наступает достижение пенсионного возраста. Это происходит в том случае, если обращение по назначению произошло не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста. Днем обращения за назначением пенсии считается день принятия инстанцией, ответственной за назначение пенсии, соответствующего заявления. Если обращение состоялось через портал услуг Пенсионного фонда, то днем обращения считается дата регистрации на вебпортале заявления.

Фокус 5 июня сообщил, как размер стажа влияет на размер выплат от государства. При определенных обстоятельствах граждане получат право выйти на пенсию с понижением соответствующего пенсионного возраста.