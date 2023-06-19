Пенсії в Україні: хто може розраховувати на щомісячні доплати

Розмір надбавки становить 10% прожиткового мінімуму в Україні. З кожним підвищенням сума доплати зростатиме.

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Українським пенсіонерам нагадали, що вони мають право на отримання щомісячних надбавок, а також розповіли, як їх можна отримати. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Українські громадяни можуть отримати надбавку до пенсійних виплат у розмірі 250 гривень і йдеться про доплату за донорство українцям, які протягом свого життя систематично здавали кров та отримали навіть звання "Почесного донора".

Розмір надбавки становить лише 10% від прожиткового мінімуму по всій країні. На середину 2023 року ця сума становить 2589 гривень, тобто щомісячна доплата залишається на рівні 258,90 гривень.

Щоб отримати звання Почесного донора в Україні та претендувати на додаткову суму виплат, потрібно регулярно здавати кров та документально це підтверджувати.

Потрібно здати або 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми. При цьому важливою умовою є те, щоб ваше донорство було благодійним і ви не отримували за нього жодної вигоди.

Для призначення виплат звертаєтесь до управління Пенсійного фонду України та пишете заяву. Із собою треба мати документи про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України".

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, кого з українців можуть змусити повернути частину пенсійних виплат. Однією з причин переплати пенсій є несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.