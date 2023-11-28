Пенсії в Україні: за яких умов можна втратити частину виплат

У громадян є три місяці, щоб звернутися до ПФУ за призначенням пенсії. Днем звернення вважається день ухвалення органом фонду відповідної заяви з необхідними документами.

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Українці, котрі за віком мають можливість іти на пенсію, можуть її вчасно не отримати, якщо не подадуть протягом трьох місяців заяву до Пенсійного фонду України. Про це повідомили у прес-службі Пенсійного фонду.

У ПФУ зазначили, що людина може звернутися за призначенням пенсії будь-коли після виникнення права на виплати.

"Якщо звернення за пенсією відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку", – йдеться у повідомленні.

Звернення за призначенням пенсії вважається день, коли Пенсійний фонд України ухвалив заяву з необхідними документами.

"Таким чином, якщо ви подасте заяву до закінчення трьох місяців після досягнення 60 років, пенсію буде призначено з наступного дня після дня народження", — наголосили у ПФУ.

Якщо заяву на пенсію подано після тримісячного терміну після досягнення пенсійного віку, то виплати призначать з дати звернення, що може призвести до втрати частини пенсії.

Які існують причини для скасування пенсії

Усі причини для скасування виплат пенсіонерам передбачені Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До них належать:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недійсні відомості;

якщо пенсіонер проживає за кордоном;

якщо пенсіонер не отримував призначену пенсію протягом 6 місяців поспіль;

в інших випадках, передбачених законом.

Зазначимо, у Пенсійному фонді раніше розповіли про те, що робити українцям, якщо не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію. Вказали, що у такому випадку можна докупити роки, сплативши певну суму коштів. Також нагадали, що пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію для продовження виплат. При цьому якщо людина не може особисто прийти до банку, де отримує гроші, то може підтвердити свою особу за допомогою відеозв'язку.