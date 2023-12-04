Возраст, стаж, сумма: как в Украине в 2023 году регулируют вопросы пенсионных выплат

Требования к стажу, необходимому для выхода на пенсию по возрасту, постоянно повышаются. Фокус выяснил, кто может выйти на пенсию в 2023-м и сколько сейчас получают пенсионеры в Украине.

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В соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в Украине назначаются различные виды пенсий, в частности, пенсия по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца. Лицу, которое одновременно имеет право на разные виды пенсий, могут выплачивать только один из них по выбору. Об этом пишет Фокус в новой статье "За пенсией — в суд: почему украинцы судятся с ПФУ и как избежать проблем с выплатой пенсий".

Наиболее распространенная среди видов пенсий — по возрасту. В 2023 году право на назначение пенсии по возрасту по достижении возраста 60 лет имеют лица при наличии страхового стажа не менее 30 лет. У кого после достижения 60-летия нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 20 лет или в 65 лет при наличии от 15 лет стажа.

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Пенсии в Украине: кто получит доплаты к своим выплатам

Украинцы, которые вышли на заслуженный отдых, могут продолжать работать и получать и зарплату, и пенсию. При перерасчете выплаты работающим пенсионерам коэффициент стажа за один год работы увеличивается на более одной сотой процента.

Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7,2 тысяч гривен Фото: pexels.com

Вместе с тем, украинцы, согласно законодательству, могут отсрочить выход на пенсию. В таком случае выплата назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии с повышением размера выплаты на такой процент:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

В третьем квартале более 1 млн человек получало пенсию в размере более 10 тысяч гривен

Закон также регулирует минимальный и максимальный размер пенсии по возрасту. В 2023-м минимальная пенсия равнялась прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность — 2093 грн. Максимальная пенсия, с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи и др., не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность — то есть 20930 гривен в текущем году.

Сколько получают пенсионеры в 2023 году

По данным Опендатабот, в третьем квартале 2023 года средняя пенсия в Украине составляла 5350,33 гривен. Из 10,5 млн пенсионеров — 1,13 млн человек (около 11%) получают пенсию более 10 тыс. грн 23% (2,4 млн человек) получают ежемесячные выплаті 5 — 10 тыс. грн, а 29% (3,08 млн украинцев) — от 2 до 3 тыс. грн. Выплаты меньше 2 тысяч грн имеют менее 1% пенсионеров в стране — 63,8 тыс. человек. При этом размер выплат отличается между регионами. Самая большая средняя пенсия в Киеве — 7219 грн, а наименьшая — на Тернопольщине — 4041 грн.

Пенсии бывшим госслужащим проиндексировали в июле Фото: pexels.com

В 2023 году было проведено три повышения пенсий:

индексация в марте, которая охватила более миллиона украинцев, ее размер составил почти 20%;

перерасчет пенсий с 1 апреля пенсионерам, которые работают и после назначения пенсий продолжали работать и приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа;

индексация с 1 июля пенсионерам, которые были государственными служащими, научными работниками, работниками местного самоуправления или народными депутатами.

В декабре индексация не предусмотрена. Однако те пенсионеры, которым исполнится 70, 75 и 80 лет получат надбавки 300, 456, 570 гривен соответственно.

Кто в Украине получает спецпенсии

Кроме пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, существует еще один вид пенсионных выплат — специальные пенсии. Их получают государственные служащие, судьи, прокуроры. Условия назначения и порядок выплаты таких пенсий определены отдельными законами.

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К примеру, судьям местных, апелляционных судов и Верховного Суда в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" назначается ежемесячное пожизненное денежное содержание. Такая выплата выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения, а за каждый полный год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на 2% денежного содержания. Так, средняя пенсия украинского судьи — 96 190 тысяч гривен. А прокуроры в 2023 году в среднем получали 21 570 тысяч гривен.

Почти 64 тысячи пенсионеров получают ежемесячную выплату до 2 тысяч гривен Фото: site.ua

Кроме того, в мае этого года в Украине ввели новый вид спецпенсий — за особые заслуги лицам, имеющим статус борцов за независимость в XX веке. Ее размер равен двум прожиточным минимумам лицам, утратившим трудоспособность. В 2023 году это 4,2 тыс. грн.

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Напомним, согласно госбюджету-2024, в Украине с 1 января следующего года максимальную пенсию повысят до 23 610 грн. Индексацию ориентировочно проведут в марте 2024 года.

Также Фокус писал, что в следующем году индексацию пенсий проведут по новой бальной системе. Те, кто сейчас получает наименьшие выплаты, будут иметь рост выплат, а чиновникам наоборот их уменьшат.