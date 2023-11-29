Пенсии в Украине: кто получит доплаты к своим выплатам

Дополнительную финансовую поддержку получают пенсионеры, которые проживают на территориях боевых действий или имеют размер пенсии менее 3 тыс. грн.

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В Украине увеличили размер пособия для пенсионеров, находящихся в особо трудных условиях. Теперь пенсионные выплаты, при которой возможно получение дополнительной финансовой поддержки, составляет 3250 гривен, что на 250 гривен больше, чем было установлено ранее. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Министерство социальной политики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ЗПС ООН) объединили свои усилия в запуске совместного проекта с целью обеспечения максимальной эффективности в предоставлении денежной поддержки украинским гражданам со стороны международных организаций.

Проект направлен на поддержку граждан, проживающих в зоне военных действий, с низким уровнем пенсии и отсутствием других финансовых пособий от международных организаций. Эта финансовая поддержка предоставляется пенсионерам, которые:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

имеют размер пенсии менее 3 тыс. грн.

24 ноября правительство приняло разработанное Минсоцполитики определение, которое увеличивает предельный размер пенсии для получения дополнительной денежной помощи с 3000 грн до 3250 грн. Новые условия получения дополнительной социальной поддержки за счет средств ВПП начинают действовать уже в ноябре этого года.

Итак, если размер пенсии у пожилого человека соответствует вышеуказанным критериям, то в случае, если его ежемесячная пенсия составляет 2400 гривен, в ноябре ему будет начислена доплата в размере 850 гривен. Для людей с пенсией в размере 3000 гривен предусмотрено дополнительное пособие в размере 250 гривен, что является нововведением по сравнению с предыдущими периодами, когда по таким пенсиям доплаты не выплачивались.

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