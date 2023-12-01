За пенсией — в суд: почему украинцы судятся с ПФУ и как избежать проблем с выплатой пенсий

Хотя отечественное законодательство урегулирует вопросы назначения и выплаты пенсий, конфликтные ситуации с Пенсионным фондом все же возникают. Поводы могут быть разные — от неправильного оформления трудовой до требования предоставить подтверждающие документы с предприятия, которое расположено на неподконтрольной территории. Фокус выяснил, что надо знать, чтобы избежать судебной волокиты.

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В Украине назначаются различные виды пенсий, в частности, пенсия по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца. Лицу, которое одновременно имеет право на разные виды пенсий, могут выплачивать только один из них по выбору. Наиболее распространенная — пенсия по возрасту. Несмотря на то, что условия назначения и выплаты пенсий прописаны в законодательстве, украинцам все же приходится судиться с Пенсионным фондом.

"Если открыть реестр судебных решений, увидите там десятки, сотни тысяч решений в отношении Пенсионного Фонда. Это неучет трудового стажа, отказ в перерасчете пенсии, в индексации, в назначении пенсии", — говорит Фокусу юрист Ростислав Кравец. Фокус решил разобраться, что надо знать украинцам, чтобы не пришлось отстаивать себе право на заслуженную выплату в судах.

Тонкости начисления: как законодательство регулирует вопросы пенсионных выплат

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по возрасту назначается по достижении 60 лет при наличии страхового стажа, который из года в год растет. Так, с 1 января 2024-го чтобы выйти на пенсию по возрасту нужно иметь не менее 31 года стажа. Те, у кого по достижении 60-летия нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 21 года. Вместе с тем, при наличии стажа от 15 до 20 лет, пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Для того, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2024-м, нужно иметь не менее 31 года страхового стажа Фото: Freepik

Украинцы, вышедшие на заслуженный отдых, могут продолжать работать и получать и зарплату, и пенсию, или же отсрочить выход на пенсию. Так, согласно законодательству, лицу, которое приобрело право на пенсию по возрасту и изъявило желание работать и получать пенсию позже, выплата назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии с повышением размера выплаты на такой процент:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Закон также регулирует максимальный размер пенсии по возрасту. Он, с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи и др., не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января 2024-го — 23610 грн). А минимальный размер пенсии по возрасту равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн).

До 2004-го или после: кому пенсии в Украине назначают автоматически и что засчитывается в стаж

Страховой стаж, приобретенный после 1 января 2004 года, исчисляется территориальными органами Пенсионного фонда по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц, а до этого периода — на основании трудовой книжки и других документов. Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года. То есть если работодатель или застрахованное лицо подали трудовую книжку для оцифровки. Если же, по данным реестра, стажа недостаточно, для назначения пенсии необходимо подать заявление и дополнительные документы, в частности:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом (дневная форма обучения), военный билет и т.д.);

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до июля 2000 года (по желанию пенсионера);

документы, удостоверяющие особый статус лица (при наличии).

Заявление о назначении пенсии и документы можно подать в любой сервисный центр Главного управления ПФУ или в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ.

С 1 января 2004 года в страховой страж засчитываются только те периоды работы, за которые работодатель уплачивал ЕСВ

Для определения размера пенсии большое значение имеет стаж. "Понятие "страховой стаж" введено в действие с 1 января 2004 года Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Основной новацией этого термина является то, что наличие стажа прямо связано с уплатой страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. То есть с 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы — единый социальный взнос", — говорит Фокусу Ольга Хомич, старший юрист АБ Ивана Хомича.

Стаж, приобретенный до 2004 года, засчитывается на основании трудовой книжки Фото: УНИАН

Вместе с тем, продолжает специалист, весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, засчитывается в страховой стаж на условиях ранее действующего законодательства.

К трудовому стажу относятся:

периоды работы в соответствии с записями в трудовой книжке;

для мужчин — срочная военная служба;

обучение в средних специальных, профессионально-технических и высших учебных заведениях на дневной форме;

период ухода за детьми до достижения ими 3-х лет, если в течение этого периода они не работали;

периоды получения пособия по безработице.

"То есть для определения права лица на назначение ему пенсии стаж, приобретенный до 2004 года, засчитывается на основании трудовой книжки, военного билета, диплома и свидетельства о рождении ребенка", — объясняет собеседница Фокуса.

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Именно доказательство достаточности страхового стажа для назначения пенсии является основной причиной конфликтных ситуаций с ПФУ, отмечают юристы.

Ошибки, зачеркивания, отсутствие штампов: почему ПФУ отказывается засчитывать стаж

Поскольку стаж влияет на размер пенсий, важно, чтобы все необходимые сведения были зафиксированы. Если с периодами работы после 2004-го все более-менее понятно благодаря электронному реестру, то со стажем, который нужно подтверждать документами, сложнее. "Чаще всего люди, которые обращаются за назначением пенсии, сталкиваются с отказами Пенсионного фонда, которые связаны с проблемами с трудовой книжкой", — рассказывает Ольга Хомич.

Как отметил Фокусу управляющий партнер АО "EvrikaLaw" Андрей Шабельников, самые распространенные ошибки по заполнению трудовой книжки следующие:

личные данные лица (ФИО, дата рождения) на титульной странице отличаются от паспортных данных;

отсутствие печати и подписи уполномоченного лица на записи об увольнении с работы;

отсутствие наименования организации в записи о приеме на работу;

наименование организации в записи о приеме на работу не соответствует наименованию организации на печати на записи об увольнении (так бывает при реорганизации предприятий, учреждений и организаций, когда запись о реорганизации в трудовую книжку работника не занесена);

наличие в трудовых книжках исправлений, зачеркиваний, других изменений, которые в установленном порядке не были заверены;

не заполнен какой-либо реквизит трудовой книжки (например, отсутствует ссылка на приказ о приеме на работу, увольнении с работы, или не указан номер и дата приказа).

Неточности и ошибки в записях в трудовой книжке можно исправить, если предоставить ПФУ уточняющие справки. "Для подтверждения трудового стажа принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы", — отметил Андрей Шабельников.

Иногда предоставить уточняющие документы в ПФУ невозможно, поскольку предприятие расположено на неподконтрольной территории Фото: УНИАН

Но на практике часто сделать это нереально, говорит Ольга Хомич. Например, в связи с ликвидацией предприятия, отсутствием архивных документов или расположением такого предприятия на неподконтрольной территории Украины.

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Доказывать стаж особенно сложно тем, кто работал на ныне оккупированных Россией территориях Украины. Так, бывшим жителям Автономной Республики Крым и г. Севастополя отказывают в назначении пенсии в связи с тем, что, начиная с 24 февраля 2022-го остановлена переписка с Российской Федерацией. Поэтому ПФУ не может истребовать бумажное пенсионное дело и справку-аттестат о прекращении выплаты пенсии на территории Крыма и г. Севастополя, отмечает Ольга Хомич.

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"Кроме того, иногда Пенсионный фонд отказывается учитывать справку о заработной плате лица до 01.07.2000 года, поскольку ее невозможно проверить в связи с нахождением предприятия или архивов предприятия на неподконтрольной территории", — говорит юрист. Таким образом, без возможности предоставить необходимые справки, люди теряют шанс существенно увеличить размер пенсии.

Из-за невозможности предоставить уточняющие документы, украинцы теряют возможность увеличить размер пенсий

Нелегко и тем, кто работал на предприятиях страны-агрессора или Республики Беларусь. "Сегодня наблюдаем тенденцию по отказу Пенсионным Фондом в зачислении трудового стажа, приобретенного в Республике Беларусь и Российской Федерации в период с января 1991-го по 21 декабря 2022 года или из-за того, что записи на титульной странице заверены оттиском печати предприятия, которое находится на территории Российской Федерации. Пенсионный фонд, отказывая в назначении пенсии в таких случаях, ссылается на то, что 01.01.2023 Украина вышла из Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения", — констатирует старший юрист АБ Ивана Хомича.

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"Стаж, приобретенный в России, возможно зачислить только в судебном порядке на основании записей в трудовой книжке, поскольку основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. Любые другие уточняющие справки и документы, выданные на территории России и Республики Беларусь, не помогут в зачислении этого периода стажа без судебного процесса", — отметила Ольга Хомич.

Чтобы избежать судов, важно следить за аккуратностью и полнотой записей в трудовой книжке и уплатой ЕСВ Фото: pexels.com

Если же человек потерял трудовую книжку, для зачисления стажа нужно получить документы о периодах работы (приказы о приеме и увольнении, уточняющие справки) с места работы, архивных учреждений. "Без этих документов и без трудовой книжки учитывать периоды работы человека будет невозможно. Если не удастся такие документы найти, то единственный способ зачислить тот период работы — только в судебном порядке", — отметила юрист.

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В общем, в 90% случаях суд становится на сторону истцов — требует засчитывать страховой, льготный стаж, пересчитать выплаты. Однако проблема в том, что ПФУ часто не выполняет эти решения, говорит юрист Ростислав Кравец. "Далее, по обращению лица — есть процедура контроля за выполнением судебного решения — суды накладывают штраф. Однако суды высших инстанций отменяют эти штрафы. Поэтому в связи с тем, что нет денег, Пенсионный фонд не несет никакой ответственности за невыполнение решения суда", — отметил он Фокусу.

В большинстве случаев суд становится на сторону пенсионера-истца. Однако ПФУ часто не выполняет решения суда, говорят юристы

Таким образом, чтобы избежать судебных тяжб, важно делать все, что зависит от самого получателя выплат: внимательно относиться к оформлению записей в трудовой книжке, наличию документов, подтверждающих стаж, а также проверять уплату работодателем ЕСВ в личном кабинете ПФУ.