За пенсією — до суду: чому українці позиваються до ПФУ і як уникнути проблем з виплатою пенсій

Хоча вітчизняне законодавство врегульовує питання призначення і виплати пенсій, конфліктні ситуації з Пенсійним фондом все ж виникають. Приводи можуть бути різні — від неправильного оформлення трудової до вимоги надати підтверджуючі документи зпідприємства, яке розташоване на непідконтрольній території. Фокус з’ясував, що треба знати, щоб уникнути судової тяганини.

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В Україні призначаються різні види пенсій, зокрема, пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника. Особі, яка одночасно має право на різні види пенсій, можуть виплачувати лише один із них за вибором. Найбільш поширена — пенсія за віком. Попри те, що умови призначення й виплати пенсій прописано в законодавстві, українцям все ж доводиться позиватися до Пенсійного фонду.

"Якщо відкрити реєстр судових рішень, побачите там десятки, сотні тисяч рішень стосовно Пенсійного Фонду. Це неврахування трудового стажу, відмова в перерахунку пенсії, в індексації, в призначенні пенсії", — каже Фокусу юрист Ростислав Кравець. Фокус вирішив розібратися, що треба знати українцям, аби не довелося виборювати собі право на заслужену виплату в судах.

Тонкощі нарахування: як законодавство регулює питання пенсійних виплат

Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія за віком призначається після досягнення 60 років за наявності страхового стажу, який з року в рік зростає. Так, з 1 січня 2024-го щоб вийти на пенсію за віком потрібно мати не менше 31 року стажу. Ті, у кого після досягнення 60-річчя немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу не менше 21 року. Разом з тим, за наявності стажу від 15 до 20 років, пенсійні виплати призначать в 65 років.

Для того, щоб вийти на пенсію за віком у 2024-му, потрібно мати не менше 31 року страхового стажу Фото: Freepik

Українці, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть продовжувати працювати й отримувати і зарплату, і пенсію, або ж відстрочити вихід на пенсію. Так, згідно із законодавством, особі, яка набула право на пенсію за віком і виявила бажання працювати і одержувати пенсію пізніше, виплата призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру виплати на такий відсоток:

на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Закон також регулює максимальний розмір пенсії за віком. Він, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та ін., не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня 2024-го — 23610 грн). А мінімальний розмір пенсії за віком дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн).

До 2004-го чи після: кому пенсії в Україні призначають автоматично та що зараховується у стаж

Страховий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб, а до цього періоду – на підставі трудової книжки та інших документів. Пенсія за віком може призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року. Тобто якщо роботодавець чи застрахована особа подали трудову книжку для оцифрування. Якщо ж, за даними реєстру, стажу недостатньо, для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи, зокрема:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом (денна форма навчання), військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи (за наявності).

Заяву про призначення пенсії та документи можна подати до будь-якого сервісного центру Головного управління ПФУ або в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ.

З 1 січня 2004 року до страхового стражу зараховуються лише ті періоди роботи, за які працедавець сплачував ЄСВ

Для визначення розміру пенсії велике значення має стаж. "Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески — єдиний соціальний внесок", — каже Фокусу Ольга Хомич, старша юристка АБ Івана Хомича.

Стаж, набутий до 2004 року, зараховується на підставі трудової книжки Фото: УНІАН

Разом з тим, продовжує фахівчиня, весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, зараховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.

До трудового стажу відносяться:

періоди роботи відповідно до записів в трудовій книжці;

для чоловіків – строкова військова служба;

навчання в середніх спеціальних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах на денній формі;

період догляду за дітьми до досягнення ними 3-х років, якщо протягом цього періоду вони не працювали;

періоди отримання допомоги по безробіттю.

"Тобто для визначення права особи на призначення їй пенсії стаж, набутий до 2004 року, зараховується на підставі трудової книжки, військового квитка, диплому та свідоцтва про народження дитини", — пояснює співрозмовниця Фокусу.

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Саме доведення достатності страхового стажу для призначення пенсії є основною причиною конфліктних ситуацій з ПФУ, зазначають юристи.

Помилки, закреслення, відсутність штампів: чому ПФУ відмовляється зараховувати стаж

Оскільки стаж впливає на розмір пенсій, важливо, щоб усі необхідні відомості були зафіксовані. Якщо з періодами роботи після 2004-го все більш-менш зрозуміло завдяки електронному реєстру, то зі стажем, який потрібно підтверджувати документами, складніше. "Найчастіше люди, які звертаються за призначенням пенсії, зіштовхуються з відмовами Пенсійного фонду, які пов’язані з проблемами з трудовою книжкою", — розповідає Ольга Хомич.

Як зауважив Фокусу керуючий партнер АО "EvrikaLaw" Андрій Шабельніков, найпоширеніші помилки щодо заповнення трудової книжки такі:

особисті дані особи (ПІБ, дата народження) на титульній сторінці відрізняються від паспортних даних;

відсутність печатки та підпису уповноваженої особи на записі про звільнення з роботи;

відсутність найменування організації в записі про прийняття на роботу;

найменування організації в записі про прийняття на роботу не відповідає найменуванню організації на печатці на записі про звільнення (так буває при реорганізації підприємств, установ і організацій, коли запис про реорганізацію до трудової книжки працівника не занесений);

наявність у трудових книжках виправлень, закреслень, інших змін, які у встановленому порядку не були завірені;

не заповнений будь-який реквізит трудової книжки (наприклад, відсутнє посилання на наказ про прийом на роботу, звільнення з роботи, або не вказано номер і дату наказу).

Неточності та помилки в записах у трудовій книжці можна виправити, якщо надати ПФУ уточнюючі довідки. "Для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи", — зауважив Андрій Шабельніков.

Подекуди надати уточнюючі документи в ПФУ неможливо, оскільки підприємство розташоване на непідконтрольній території Фото: УНІАН

Але на практиці часто зробити це нереально, каже Ольга Хомич. Наприклад, у зв’язку з ліквідацією підприємства, відсутністю архівних документів чи розташуванням такого підприємства на непідконтрольній території України.

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Доводити стаж особливо складно тим, хто працював на нині окупованих Росією територіях України. Так, колишнім жителям Автономної Республіки Крим та м. Севастополя відмовляють у призначенні пенсії у зв’язку з тим, що, починаючи з 24 лютого 2022-го зупинено листування з Російською Федерацією. Відтак ПФУ не може витребувати паперову пенсійну справу та довідку-атестат про припинення виплати пенсії на території Криму та м. Севастополя, зазначає Ольга Хомич.

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"Крім того, іноді Пенсійний фонд відмовляється враховувати довідку про заробітну плату особи до 01.07.2000 року, оскільки її не можливо перевірити у звʼязку зі знаходженням підприємства чи архівів підприємства на непідконтрольній території", — каже юристка. Таким чином, без можливості надати необхідні довідки, люди втрачають шанс суттєво збільшити розмір пенсії.

Через неможливість надати уточнюючі документи, українці втрачають можливість збільшити розмір пенсій

Нелегко й тим, хто працював на підприємствах країни-агресора чи Республіки Білорусі. "Сьогодні спостерігаємо тенденцію щодо відмови Пенсійним Фондом у зарахуванні трудового стажу, набутого в Республіці Білорусь та Російській Федерації у період з січня 1991-го по 21 грудня 2022 року або через те, що записи на титульній сторінці посвідчено відтиском печатки підприємства, яке знаходиться на території Російської Федерації. Пенсійний фонд, відмовляючи у призначенні пенсії у таких випадках, посилається на те, що 01.01.2023 Україна вийшла з Угоди про гарантії прав громадян держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення", — констатує старша юристка АБ Івана Хомича.

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"Стаж, набутий в Росії, можливо зарахувати лише в судовому порядку на підставі записів у трудовій книжці, оскільки основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Будь-які інші уточнюючі довідки та документи, видані на території Росії та Республіки Білорусь, не допоможуть у зарахуванні цього періоду стажу без судового процесу", — наголосила Ольга Хомич.

Щоб уникнути судів, важливо стежити за акуратністю та повнотою записів у трудовій книжчі та сплатою ЄСВ Фото: pexels.com

Якщо ж людина загубила трудову книжку, для зарахування стажу потрібно отримати документи про періоди роботи (накази про прийняття та звільнення, уточнюючі довідки) з місця роботи, архівних установ. "Без цих документів та без трудової книжки враховувати періоди роботи людини буде неможливо. Якщо не вдасться такі документи знайти, то єдиний спосіб зарахувати той період роботи — лише в судовому порядку", — зазначила юристка.

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Загалом, у 90% випадках суд стає на бік позивачів — вимагає зараховувати страховий, пільговий стаж, перерахувати виплати. Однак проблема в тому, що ПФУ часто не виконує ці рішення, каже юрист Ростислав Кравець. "Далі, за зверненням особи – є процедура контролю за виконанням судового рішення – суди накладають штраф. Однак суди вищих інстанцій скасовують ці штрафи. Тож у зв’язку з тим, що немає грошей, Пенсійний фонд не несе жодної відповідальності за невиконання рішення суду", — зауважив він Фокусу.

У більшості випадків суд стає на бік пенсіонера-позивача. Проте ПФУ часто не виконує рішення суду, кажуть юристи

Таким чином, аби уникнути судових тяганин, важливо робити все, що залежить від самого отримувача виплат: прискіпливо ставитися до оформлення записів у трудовій книжці, наявності документів, які підтверджують стаж, а також перевіряти сплату роботодавцем ЄСВ в особистому кабінеті ПФУ.