В Україні засудили ще трьох колаборантів: як допомагали ворогу (фото)

За інформацією слідства, зрадниками виявилися двоє мешканців Харківщини та мешканець Луганської області. Вони працювали на ворога під час окупації населених пунктів.

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Українські суди винесли вироки ще трьом зрадникам, які погодилися співпрацювати з окупантами на сході. За вчинені злочини колаборанти сидітимуть у в’язниці від 5 до 11 років. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Одним із засуджених є 52-річний мешканець Балаклії. Він почав співпрацювати з ворогом після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, після захоплення Балаклії чоловік проводив для окупаційних органів телефонний зв’язок.

Окрім того, він допоміг окупантам організувати трансляцію радіоефірів через гучномовці у місті. Таким чином мешканців закликали співпрацювати з окупантами, а партизанів – здаватися у полон.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Ще однією зрадницею виявилася мешканка Куп’янського району. Вона добровільно обійняла посаду керівника "Центру надання соціальних послуг" та організовувала гуманітарну допомогу із РФ для прихильників окупації. Зазначається, що у таку допомогу обов’язково входила російська газета "Харьков Z", яка виправдовувала війну в Україні.

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Також за матеріалами української служби безпеки засудили колишнього чиновника одного з комунальних підприємств Луганської області. У квітні минулого року він став керівником "Пенсійного фонду "ЛНР" у Новопсковському районі". Чоловік закликав місцевих підприємців платити "пенсійні збори" до бюджету Росії.

Цікаво те, що затримали зрадника у Києві. Він приїхав до столиці як переселенець та намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера.

Нагадаємо, 10 листопада у Київській області засудили неповнолітнього хлопця, який передавав РФ інформацію про позиції Збройних сил України. Йому призначили 7 років позбавлення волі.

Також наприкінці жовтня у Запоріжжі викрили агента РФ, який запропонував окупантам допомогу у війні з Україною. Зокрема, він встановив на дорогах вебкамери та слідкував за переміщенням ЗСУ.