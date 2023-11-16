Учень київського ліцею передавав ФСБ позиції ЗСУ: юнак отримав тюремний термін (фото)

У вироку суду зазначено, що неповнолітній фіксував наявність блокпостів, спостережних пунктів, укріплень, в'їзд і виїзд автомобілів, входи і виходи з території, на якій перебувають військовослужбовці. Отриману інформацію він передавав окупантам через Telegram.

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Неповнолітній житель Обухова Київської області передавав інформацію про розташування Збройних сил України для російської ФСБ. Про це стало відомо з вироку Обухівського районного суду Київської області за 10 листопада.

У період з 9 по 13 березня 2923 року юнак знімав і доставляв співробітнику ФСБ РФ фото і відео військових об'єктів у місті Обухів Київської області. Він знімав військкомат, Обухівську районну державну адміністрацію та Обухівське райуправління ДСНС у Київській області — фіксував наявність блокпостів, спостережних пунктів, укріплень, в'їзд і виїзд автомобілів, входи і виходи з території перебування військовослужбовців тощо.

Як стало відомо з вироку, діалог з окупантами школяр вів у месенджері Telegram.

"Мені сказали потрібно фоткати певні будівлі, споруди. Я написав одразу, що школи, училища і дитсадки я не буду фотографувати, тому що я розумію, що найімовірніше ви будете туди бомбити, інформацію передають у РФ. Відповідальність таку я брати не збираюся. А державні установи я не проти. У принципі мені на них без різниці", — розповів сам фігурант.

На засіданні суду молодий чоловік частково визнав свою провину, визнавши, що зробив серйозну помилку. Він пояснив, що його наміри полягали в передачі фотографій об'єктів, уникаючи показу військової техніки. Він стверджував, що вважав свої дії законними, прагнучи запобігти розкриттю правдивої інформації про військову техніку з боку інших осіб. Проте, він визнав свою помилку і висловив жаль про скоєне.

Обставинами, що пом'якшують покарання, суд вважає щире каяття, активне сприяння слідству та вчинення злочину неповнолітнім.

У підсумку хлопцеві призначили покарання менш суворе у вигляді 7 років позбавлення волі. За законом йому загрожував термін від 8 до 12 років.

Вирок Обухівського районного суду Київської області за 10 листопада

Також 30 жовтня в Запоріжжі викрили російського агента, який встановив на дорогах веб-камери і шпигував за переміщенням українських військових. За таку інформацію чоловік отримав від російської спецслужби 30 тис. грн.