Сплутали з відомим нацистом: у Європі пенсіонери відлупцювали колаборанта з України (фото)

Колаборанту довелося пояснювати пенсіонерам, що він не нацист, і відбиватися від нападу, вкусивши одного з кривдників за сідницю, через що він загубив вставну щелепу.

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У Європі сталася неприємність з колаборантом Віталієм О. з Куп'янська Харківської області, який після деокупації міста втік за кордон. В одному з європейських барів місцеві прийняли його за відомого нациста і дали прочухана. Про це повідомляє "газета "Вісник Дуп'янщини".

Як пише телеграм-канал, інцидент стався у пабі, де ексжитель Куп'янська часто проводить вільний час.

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"Ближче до вечора до цього пабу зайшла група з 5-6 пенсіонерів. Вони сіли за сусідній столик. Слово за слово, градус розпиття підвищився, і один із цих пенсіонерів ні з того ні з сього як заволає на все горло — "Кальтенбруннер" і тицяє пальцем у Вітюню. Вітя історію добре вчив, знає хто це такий, загалом він весь білий став від злості", — розповідає очевидець.

Він додав, що намагався ламаною англійською пояснити, що пенсіонери помилилися, але його ніхто не слухав.

"Почалася бійка: нас двоє, їх п'ятеро. Підсумок зрозумілий: синці , вивихи, розбитий ніс, а Вітя в помсту когось вкусив за сідницю, але дарма він це зробив — у нього щелепа вставна, так і не знайшли", — розповів чоловік.

Фігурант історії в пабі Віталій під час повномасштабного вторгнення РФ в мережі підтримував дії російських окупантів, називав бійців ЗСУ нацистами, а Україну — недодержавою.

Також він обіцяв "заінвалідити" проукраїнську дівчину, коли колаборанти обговорювали її зовнішність в мережі.

Ернст Кальтенбруннер: що відомо

Ернст Кальтенбруннер, за якого прийняли куп'янського колаборанта, – австро-німецький нацист, керівник Головного управління імперської безпеки та статс-секретар імперського міністерства внутрішніх справ Німеччини (1943—1945), обергрупенфюрер СС і генерал поліції (1943), генерал військ СС (1944). Став одним з головних організаторів Голокосту. Переконаний антисеміт. До кінця життя зберігав особисту відданість Гітлеру.

У жовтні 1946 року був засуджений до страти через повішення за військові злочини та злочини проти людяності.

Нагадаємо, що окупанти під Авдіївкою знайшли "вундер-ракету" і насмішили військових експертів.

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