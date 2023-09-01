Намугикував гімн Люфтваффе: пораненого окупанта потролив український хірург (відео)

Полонений окупант під час хірургічної операції ледь не до смерті злякався, почувши нацистський гімн, який наспівував український медик, дістаючи з нього кулю.

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Один із російських окупантів, якого взяли в полон на фронті в Україні очі в очі зустрівся з "нацистом" в Україні. Ним виявився український хірург, який діставав з росіянина кулю. Про це окупант розповів в інтерв'ю українському журналісту Володимиру Золкіну.

Росіянин відповідав на питання журналіста щодо нацистів в Україні і зізнався, що його пам'яті закарбувався шокувальний випадок. Він розповів, що отримав поранення, і допомогу йому надвав український хірург, який в цей час наспівував нацистський гімн Люфтваффе, який до того ж стояв у нього на рингтоні.

"Одна ситуація не виходить в мене з голови. Знаєте гімн Вервахте (ред. — Люфтваффе) .. чи якось так. Мені лікар тут в лікарні намагався кулю дістати. Вона в нього на дзвінку стояла. Він її наспівував", — розповів шокований окупант.

Журналіст не зміг стримати сміху, заявивши, що українці навмисно уже постійно тролять окупантів, тому що вони "задовбали всіх своїм тупізмом про нацизм". Він додав, що інші окупанти йому жалілися на пережитий шок, коли в Харкові ЗСУ підганяли полонених словами "schnelle schnelle".

Son Ar Chistr" — "Пісня про сидр"

Насправді пісня, про яку розповідав окупант, це давній бретонський наспів "Son Ar Chistr" — "Пісня про сидр". Слова до нього написали французькі селяни у 1929 році. Пісня стала популярною, коли у 1970 році її записав бретонський співак Алан Стівел. У 1977 році пісню записала голландська група Bots під назвою "Zeven dagen lang", і комусь спало на думку, що ця пісня — нацистський гімн, і мелодія почала ходити інтернетом як "гімн Люфтваффе". Насправді безневинна пісня не має жодного відношення до Третього рейху, нацизму та Люфтваффе. Вона взагалі про те, як це весело – пити сім днів поспіль.

Нагадаємо, що 30 серпня українські захисники "потролили" оборонне відомство країни-агресорки й опублікували пост про бойових дельфінів і шиншил у стилі російської пропаганди.

Раніше повідомлялося, що 24 серпня український міністр потролив російського пропагандиста Соловйова, який сплутав прізвища очільників СБУ та Мін'юсту. Він "підтвердив" свою причетність до підриву літака очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.