"Так буде з кожним": міністр юстиції України "визнав" свою причетність до ліквідації Пригожина

Український міністр потролив російського пропагандиста Соловйова, який сплутав прізвища очільників СБУ та Мін'юсту.

Related video

Російський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив міністра юстиції України Дениса Малюську у падінні літака Пригожина та загибелі очільника ПВК "Вагнер". Український міністр у відповідь потролив пропагандиста, "підтвердивши" свою причетність до справи. Про це він написав у своєму фейсбуку.

"І так буде з кожним, хто блокує вʼязничну реформу!", — попередив міністр.

В коментарях під публікацією його підписники продовжили тролінг росіян і похвалили міністра за успішно виконане завдання:

За кожним успішним Малюком насправді стоїть Малюська.

Дякуємо вам, Денисе.

Малюська – це просто молодший брат Малюка. Маленький Малюк.

Мін'юст подвійного призначення.

Зазначимо, що під час ефіру "Соловйов Live" російський пропагандист Володимир Соловйов "розкрив" вбивство Пригожина. Він заявив, що до падіння літака міг бути причетний Денис Малюська, очевидно сплутавши його з очільником СБУ Василем Малюком.

"Це їх (українців) рук справа. Малюськи, або як цього кретина звати. Це в логіці бандерівців — скоєння "атентату", тобто скоєння гучних політичних злочинів, це — не перший напад", — заявив пропагандист.

Нагадаємо, що після падіння літака Пригожина в Тверській області українські соцмережі вибухнули мемами з цього приводу. Тим часом як росіяни риторично запитують, навіщо їм продовжувати війну.

Одна з версій падіння літака — влучання ракети російського ППО. При цьому припускають, що це — помста президента Росії Володимира Путіна за заколот Пригожина, який стався у 2 місяці тому.