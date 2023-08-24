"Так будет с каждым": министр юстиции Украины "признал" свою причастность к ликвидации Пригожина

Украинский министр потроллил российского пропагандиста Соловьева, который спутал фамилии руководителей СБУ и Минюста.

Related video

Российский пропагандист Владимир Соловьев обвинил министра юстиции Украины Дениса Малюську в падении самолета Пригожина и гибели главы ЧВК "Вагнер". Украинский министр в ответ потроллил пропагандиста, "подтвердив" свою причастность к делу. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"И так будет с каждым, кто блокирует тюремную реформу!", — предупредил министр.

В комментариях под публикацией его подписчики продолжили троллинг россиян и похвалили министра за успешно выполненное задание:

За каждым успешным Малюком на самом деле стоит Малюська.

Спасибо, Денис.

Малюк — это просто младший брат Малюськи. Маленький Малюська.

Минюст двойного назначения.

Отметим, что во время эфира "Соловьев Live" российский пропагандист Владимир Соловьев "раскрыл" убийство Пригожина. Он заявил, что к падению самолета мог быть причастен Денис Малюська, очевидно спутав его с главой СБУ Василием Малюком.

"Это их (украинцев) рук дело. Малюськи, или как этого кретина зовут. Это в логике бандеровцев — совершение"атентата", то есть совершение громких политических преступлений, это — не первое нападение", — заявил пропагандист.

Напомним, что после падения самолета Пригожина в Тверской области украинские соцсети взорвались мемами по этому поводу. Тем временем как россияне риторически спрашивают, зачем им продолжать войну.

Одна из версий падения самолета — попадание ракеты российского ПВО. При этом предполагают, что это — месть президента России Владимира Путина за мятеж Пригожина, который произошел в 2 месяца назад.