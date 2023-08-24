Путин защищал: в СМИ исследовали, почему Пригожина так долго не трогали (фото)

Президент России прождал два месяца, пока решил вопрос мятежника. Пригожин шел к такому завершению своего жизненного пути около десяти лет — начинал, как поставщик Минобороны России и владелец "фабрики троллей".

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа. Вместе с ним погиб командир Дмитрий "Вагнер" Уткин и другие руководители наемников. Западные СМИ исследовали жизненный путь фигурантов: хотели выяснить, почему Пригожин прожил "так долго". Об этом говорится в статье издания The Telegraph.

Президент России Владимир Путина проявил две слабости, которые привели к гибели Пригожина.

Первая причина — Путин любит, чтобы "его подчиненные" враждовали. Благодаря этому, считает издание, подчиненные становились слабее и он их контролировал.

Вторая причина — "склонность к прокрастинации" (то есть к постоянному откладыванию дел "на потом"). Вследствие этого глава Кремля слишком долго не решал проблемы с Пригожиным, и ситуация зашла настолько далеко, что его пришлось "убрать".

Между мятежом Пригожина и его гибелью прошло два месяца — и именно это свидетельствует об отложении решительных действий, к которым Путин должен был прибегнуть раньше, говорится в статье. Глава Кремля видел, как вагнеровцы обосноваться в Беларуси, как Пригожин посетил саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге, как записывает обращение из пустыни. В то время как Путин занимался чем угодно — зерновой сделкой, Турцией, ЮАР, БРИКС — но не мятежником.

Пригожин: детали жизни

Издание перечислило основные этапы жизненного пути Пригожина и заметило момент, когда он изменил свое поведение.

Начинал Евгений Пригожин, как человек, которого называли "поваром" Путина — он якобы обустроил питание главы Кремля. Между тем ряд его компаний получили контракты с армией — кормили, одевали, продавали различные товары. Параллельно функционировала фабрика троллей, которую подозревают во влиянии на выборы президента США. Параллельно наемники ЧВК "Вагнера" воевали в Сирии, Ливии, ЦАР и ряде других стран Африки.

СМИ проанализировали отношения Путина и Пригожина

По мнению автора статьи, изменения произошли во время войны в Украине. В частности, именно "вагнеровцы" прорвали украинскую оборону в районе Попасной Донецкой области и поэтому ВС РФ смогли прорваться в Северодонецк в мае 2022 года. Почти через год после того — оккупация Бахмута, для которой пришлось привлечь полсотни тысяч заключенных из российских колоний. Именно тогда Пригожин "почувствовал себя полководцем" и начал критиковать президента России Владимира Путина и его ближайшее окружение.

Во время и после оккупации Бахмута владелец ЧВК "Вагнер" усиленно атаковал российскую власть и заявлял, что она неправильно ведет войну в Украине. Когда же министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "вагнеровцы" должны заключить контракты с ВС РФ, начался мятеж и "марш справедливости". В частности, в июне 2023 года наемники почти дошли до Москвы, требуя снятия Шойгу, однако остановились в 200 км до столицы якобы из-за уговоров президента Беларуси Александра Лукашенко.

Амбиции Пригожина

Сейчас можно только догадываться, какие именно амбиции имел Пригожин, указывает The Telegrath, ссылаясь на знатоков Кремля — "кремленологов". Между тем они перечислили три возможные темы, которые могли интересовать погибшего российского деятеля:

Политические амбиции — желание пройти в Государственную думу РФ вместе с левоцентристской партией "Справедливая Россия". Мог стать "клапаном" для выпускания пара "разъяренных правых" — раньше этим человеком был Владимир Жириновский, который умер незадолго до вторжения. Или же пытался занять место министра обороны Шойгу или проталкивал на эту должность своего сторонника генерала Сергея Суровикина.

Издание напомнило несколько тезисов из выступлений Пригожина. Например, он критиковал Минобороны РФ, которое плохо управляло войной: "Те, кто мешает нам выиграть эту войну, прямо работают на врага". Также говорил о чиновниках и их семьях, которые роскошно жили во время войны: "едят завтрак, обед и ужин из золотых тарелок". После потерь наемников под Бахмутом даже высказался против Путина: "Счастливый дедушка считает, что это нормально". А если окажется, что дедушка — полный м***к?"

Смерть Пригожина

Около 20:00 23 августа стало известно о падении самолета "бизнес-джет" в Тверской области РФ. Речь идет о самолете, в котором обычно летал Пригожин и другие руководители ЧВК "Вагнер". Согласно сообщениям Федерального агентства "Росавиация", в списке пассажиров был сам Пригожин, а также Дмитрий Уткин и еще пять наемников. Пока нет данных о том, провели ли опознание тел, но известно о 10 погибших.

Одна из версий падения самолета — его сбила российская ПВО во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург. На месте обнаружили обломки со следами поражения элементами ракеты ЗРК, а свидетели слышали два взрыва в воздухе.

Напоминаем, Институт изучения войны также объяснил, почему Путин откладывал смерть Пригожина"на потом". По мнению военных аналитиков, это произошло "без импульсивности" — было нужно время, чтобы ослабить ЧВК "Вагнер".

Путин пока не комментировал гибель Пригожина. Между тем президент США Джо Байден, хоть и находится в отпуске, заявил, что ожидал чего-то подобного.