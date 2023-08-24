Путін захищав: у ЗМІ дослідили, чому Пригожина так довго не чіпали (фото)

Президент Росії прочекав два місяці, доки розв'язав питання заколотника. Пригожин йшов до такого завершення свого життєвого шляху близько десяти років — починав, як постачальник Міноборони Росії і власник "фабрики тролів".

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув у авіакатастрофі 23 серпня. Разом з ним загинув командир Дмитро "Вагнер" Уткін та інші керівники найманців. Західні ЗМІ дослідили життєвий шлях фігурантів: хотіли з'ясувати, чому Пригожин прожив "так довго". Про це ідеться у статті видання The Telegraph.

Президент Росії Володимир Путіна проявив дві слабкості, які призвели до загибелі Пригожина.

Перша причина — Путін любить, щоб "його підлеглі" ворогували. Завдяки цьому, вважає видання, підлеглі ставали слабшими і він їх контролював.

Друга причина — "схильність до прокрастинації" (тобто до постійного відкладання справ "на потім"). Внаслідок цього очільник Кремля надто довго не розв'язував проблеми з Пригожиним, і ситуація зайшла настільки далеко, що його довелось "прибрати".

Між заколотом Пригожина та його загибеллю пройшло два місяці — і саме це свідчить про відкладення рішучих дій, до яких Путін мав вдатись раніше, ідеться у статті. Очільник Кремля бачив, як вагнерівці влаштуватись у Білорусі, як Пригожин відвідав саміт Росія-Африка у Санкт-Петербурзі, як записує звернення з пустелі. Тим часом як Путін займався будь-чим — зерновою угодою, Туреччиною, ПАР, БРІКС — але не заколотником.

Пригожин: деталі життя

Видання перелічило основні етапи життєвого шляху Пригожина і зауважило момент, коли він змінив свою поведінку.

Починав Євген Пригожин, як людина, яку називали "кухарем" Путіна — він начебто влаштовував харчування очільника Кремля. Тим часом низка його компаній отримала контракти з армією — годували, вдягали, продавали різні товари. Паралельно функціонувала фабрика тролів, яку підозрюють у впливі на вибори президента США. Паралельно найманці ПВК "Вагнера" воювали в Сирії, Лівії, ЦАР та низці інших країн Африки.

ЗМІ проаналізували стосунки Путіна та Пригожина

На думку автора статті, зміни стались під час війни в Україні. Зокрема, саме "вагнерівці" прорвали українську оборону у районі Попасної на Донеччині і через це ЗС РФ змогли прорватись до Сєвєродонецька у травні 2022 року. Майже через рік після того — окупація Бахмуту, для якої довелось долучити пів сотні тисяч в'язнів з російських колоній. Саме тоді Пригожин "відчув себе полководцем" і почав критикувати президента Росії Володимира Путіна та його найближче оточення.

Під час та після окупації Бахмуту власник ПВК "Вагнер" посилено атакував російську владу і заявляв, що вона не правильно веде війну в Україні. Коли ж міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що "вагнерівці" мають укласти контракти з ЗС РФ, почався заколот і "марш справедливості". Зокрема, у червні 2023 року найманці майже дійшли до Москви, вимагаючи зняття Шойгу, однак зупинились за 200 км до столиці начебто через вмовляння президенті Білорусі Олександра Лукашенка.

Амбіції Пригожина

Наразі можна лише здогадуватись, які саме амбіції мав Пригожин, вказує The Telegrath, посилаючись на знавців Кремля — "кремленологів". Тим часом вони перелічили три можливі теми, які могли цікавити загиблого російського діяча:

Політичні амбіції — бажання пройти в Державну думу РФ разом з лівоцентристською партією "Справедлива Росія". Міг стати "клапаном" для випускання пари "розлючених правих" — раніше цією людиною бв Володимир Жириновський, який помер незадовго до вторгнення. Або ж намагався зайняти місце міністра оборони Шойгу чи проштовхував на цю посаду свого прибічника генерала Сергія Суровікіна.

Видання нагадало кілька тез з виступів Пригожина. Наприклад, він критикував Міноборони РФ, яке погано керувало війною: "Ті, хто заважає нам виграти цю війну, прямо працюють на ворога". Також говорив про чиновників та їхні родини, які розкішно жили під час війни: "їдять сніданок, обід і вечерю із золотих тарілок". Після втрат найманців під Бахмутом навіть висловився проти Путіна: "Щасливий дідусь вважає, що це нормально". А якщо виявиться, що дідусь – повний м***к?"

Смерть Пригожина

Близько 20:00 23 серпня стало відомо про падіння літака "бізнес-джет" у Тверській області РФ. Ідеться про літак, в якому зазвичай літав Пригожин та інші керівники ПВК "Вагнер". Згідно з повідомленнями Федерального агентства "Росавіація", у списку пасажирів був сам Пригожин, а також Дмитро Уткін та ще п'ять найманців. Наразі немає даних щодо того, чи провели упізнання тіл, але відомо про 10 загиблих.

Одна з версій падіння літака — його збила російська ППО під час перельоту з Москви до Санкт-Петербурга. На місці виявили уламки зі слідами враження елементами ракети ЗРК, а свідки чули два вибухи у повітрі.

Нагадуємо, Інститут вивчення війни також пояснив, чому Путін відкладав смерть Пригожина "на потім". На думку військових аналітиків, це сталось "без імпульсивності" — був потрібен час, щоб ослабити ПВК "Вагнер".

Путін поки що не коментував загибель Пригожина. Між тим президент США Джо Байден, хоч і перебуває у відпустці, заявив, що очікував чогось подібного.