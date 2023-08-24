Убити і не зробити мучеником: Путін ліквідував Пригожина без зайвої імпульсивності, — ISW

Убивство Пригожина і формальне відсторонення генерала Суровікіна відбулися в один день. Це меседж Кремля про те, що питання з "Вагнером" і причетними до заколоту 23-24 червня повністю закрито.

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Міністерство оборони РФ і Кремль вели кампанію з розформування ПВК "Вагнер", щоб послабити вплив її власника Євгена Пригожина після невдалого заколоту. Вбивство Пригожина, судячи з усього, стало фінальною крапкою у знищенні ПВК як незалежної організації. Про це повідомляє американський аналітичний центр "Інститут дослідження війни" у зведенні від 24 серпня.

Автори публікації посилаються на джерела в ПВК та інших російських інсайдерів, які зазначають, що російське Міноборони почало створювати нову ПВК для заміни "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході, в яку рекрутували персонал підконтрольного Пригожину воєнізованого формування.

Два командири і кілька найманців виїхали з Білорусі, щоб приєднатися до новоствореної ПВК після того, як білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко відмовився фінансувати "Вагнер", дізнавшись, що в Кремлі не мають наміру виділяти на неї кошти.

Після заколоту Пригожин практично не викладав нових відеозвернень: можливо, це було частиною домовленостей. Але згодом його поява в публічному полі і поїздки в Африку і назад, найімовірніше, були зроблені у відповідь на плани Генштабу ЗС РФ усунути присутність ПВК "Вагнер" в Африці.

Голова Кремля Володимир Путін міг вирішити, що вже достатньо відокремив Пригожина від ПВК "Вагнер" і тепер може ліквідувати його, не зробивши при цьому мучеником для найманців, зазначають дослідники.

Путін також міг вважати, що Пригожин перейшов червону межу, вирішивши відновити операції в Африці. Можливо, російський президент робив спроби вбити Пригожина протягом деякого часу. 23 серпня прокремлівські ЗМІ "РИА Новости" повідомили про формальне відсторонення генерала Сергія Суровікіна від командування ПКС РФ. Його замінив Віктор Афзалов.

Автори публікації не вважають збігом те, що вбивство Пригожина і формальне зняття з посади Суровікіна відбулися в один і той самий день. Таким чином Кремль посилає громадськості чіткий меседж: питання з "Вагнером" і тими, хто був причетний до заколоту 25 червня, повністю закрите.

Путін майже напевно віддав розпорядження Міноборони про те, що літак Пригожина потрібно збити. Військові дослідники вважають, що з його боку це була спроба затвердити своє домінування і помста за приниження 24 червня.

Дії Путіна під час пригожинського повстання змусили кремлівську еліту сумніватися в тому, чи здатний він ще керувати режимом. За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, Путін — прихильник кінцевої розплати, і, найімовірніше, вибирав слушні умови, щоб помститися Пригожину без зайвої імпульсивності. Йому потрібна була показова помста, щоб довести іншим, що він не слабкий і підтримати армію після її приниження 23-24 червня.

Нагадаємо, що частини літака Пригожина після падіння розкидало в різні боки. Про це повідомили російські ЗМІ.

Також повідомлялося, що за інформацією FT, літак Євгена Пригожина збили війська РФ.