Смерть Пригожина: соцсети наполнились мемами из-за падения самолета (фото)

Украинцы публикуют положительные реакции на темы возможной гибели владельца ЧВК "Вагнер". Тем временем как россияне риторически спрашивают, зачем им продолжать войну.

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Официально российские власти пока не подтвердили, что владелец ЧВК "Вагнер" находился на борту самолета, который делался 23 августа в Тверской области. Однако в сети не ждали 100% гарантии гибели сторонника войны против Украины — публиковали десятки мемов и реакций на его смерть. Фокус подготовил коллекцию откликов на смерть Пригожина.

Россияне, услышав о событии под Тверью, не обрадовались. Кое-где риторически спрашивали, зачем атаковали Украину и не верили, что это произошло. Между тем бывшая украинская прокурор из Крыма Наталья Поклонская по-своему обыграла ситуацию: опубликовала изображение с возможной будущей книгой Прилепина о Пригожине.

Поклонская — о Пригожине Захар Прилепин — о Пригожине Российский пропагандист — о Пригожине

Украинцы в Twitter публиковали короткие сообщения и картинки с подписями, радуясь гибели россиянина. В сообщениях вспоминали кадры советского сериала "Ералаш", показывали столы с блюдами, которыми будут отмечать этот праздник. Также показывали пятого президента Петра Порошенко, который рассуждает о Гааге для российских преступников.

В Facebook пользователи предполагали, какие сообщения может присылать Пригожин из ада, и ожидали, что в РФ может произойти очередной мятеж.

Telegram взорвался мемами, часть из которых можно найти в "Первой частной мемарне". В частности, обыгрывают новый блокбастер на тему отношений Путина и Пригожина, вспоминали "Звездные войны" и показывали главу ГУР МОУ Кирилла Буданова, который наблюдает за событиями в РФ.

Кроме того, в сети можно найти десятки похожих реакций на событие в России. Среди них — имитация призывов Пригожина относительно боеприпасов и ПВО, угрозы Путину и ожидания украинцев на реакцию россиян.

Гибель Пригожина: что произошло

Первая информация об авиакатастрофе в РФ появилась вечером 23 августа. В частности опубликовали видео, на котором видно самолет, подающий "штопором" и разбивающийся о землю. При этом женский голос утверждает, было слышно два взрыва, а падает не самолет, а "украинский беспилотник".

Позже стало известно, что самолет принадлежал владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Согласно данным агентства "Росавиация", он, а также еще четверо наемников, должны были находиться на борту. Сейчас подтверждена гибель 10 человек, но точно не известно, принадлежит ли одно из тел Пригожину.

Между тем портал Flightradar24 обнародовал детали последних секунд полета самолета. В частности, указали, что он летел на высоте 8 км, а потом вдруг снизился на 2,5 км. Затем — никаких данных с воздушного судна не поступало.

Одна из версий падения самолета — попадание ракеты российской ПВО. При этом предполагают, что это — месть президента России Владимира Путина за мятеж Пригожина, который произошел в 2 месяца назад — в июне. Влияние Александра Лукашенко на ситуацию также отражено в мемах — украинцы смеются над тем, что он пообещал "Вагнеру" защиту, но не выполнил обещанного.

Напоминаем, утром 24 августа на западном побережье Крыма было шумно: люди слышали взрывы и стрельбу. Позже в ГУР Минобороны подтвердили, что провели спецоперацию и все задачи выполнили. Глава разведки Кирилл Буданов подтвердил, что Силы обороны могут достать до любой точки оккупированного полуострова.