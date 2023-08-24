Смерть Пригожина: соцмережі наповнилися мемами через падіння літака (фото)

Українці публікують позитивні реакції на теми можливої загибелі власника ПВК "Вагнер". Тим часом як росіяни риторично запитують, навіщо їм продовжувати війну.

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Офіційно російська влада поки що не підтвердила, що власник ПВК "Вагнер" перебував на борту літака, який робився 23 серпня у Тверській області. Однак у мережі не чекали 100% гарантії загибелі прибічника війни проти України — публікували десятки мемів і реакцій на його смерть. Фокус підготував колекцію відгуків на смерть Пригожина.

Росіяни, почувши про подію під Твер'ю, не зраділи. Подекуди риторично запитували, навіщо атакували Україну і не вірили, що це сталось. Між тим колишня українська прокурорка з Криму Наталя Поклонська по-своєму обіграла ситуацію: опублікувала зображення з можливою майбутньою книгою Прилєпіна про Пригожина.

Поклонська - про Пригожина Захар Прилєпін - про Пригожина Російський пропагандист - про Пригожина

Українці у Twitter публікували короткі повідомлення і картинки з підписами, радіючи загибелі росіянина. У дописах згадували кадри радянського серіалу "Єралаш", показували столи з наїдками, якими відзначатимуть це свято. Також показували п'ятого президента Петра Порошенка, який міркує про Гаагу для російських злочинників.

У Facebook дописувачі припускали, які повідомлення може надсилати Пригожин з пекла, та очікували, що в РФ може відбутись черговий заколот.

Telegram вибухнув мемами, частину з яких можна знайти у "Першій приватній мемарні". Зокрема, обігрують новий блокбастер на тему стосунків Путіна і Пригожина, згадували "Зоряні війни" і показували очільника ГУР МОУ Кирила Буданова, який спостерігає за подіями в РФ.

Крім того, у мережі можна знайти десятки схожих реакцій на подію у Росії. Серед них — імітація закликів Пригожина щодо боєприпасів та ППО, погрози Путіну й очікування українців на реакцію росіян.

Загибель Пригожина: що сталось

Перша інформація про авіакатастрофу в РФ з'явилась надвечір 23 серпня. Зокрема опублікували відео, на якому видно літак, який "штопором" падає вниз і розбивається об землю. При цьому жіночий голос стверджує, було чутно два вибухи, а падає не літак, а "український безпілотник".

Пізніше стало відомо, що літак належав власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Згідно з даними агенції "Росавіація", він, а також ще четверо найманців, мали перебувати на борту. Наразі підтверджено загибель 10 осіб, але точно не відомо, чи належить одне з тіл Пригожину.

Тим часом портал Flightradar24 оприлюднив деталі останніх секунд польоту літака. Зокрема, вказали, що він летів на висоті 8 км, а потім раптом знизився на 2,5 км. За тим — жодних даних з повітряного судна не надходило.

Одна з версій падіння літака — влучання ракети російської ППО. При цьому припускають, що це — помста президента Росії Володимира Путіна за заколот Пригожина, який стався у 2 місяці тому — у червні. Вплив Олександра Лукашенко на ситуацію також відображено в мемах — українці сміються з того, що він пообіцяв "Вагнеру" захист, але не виконав обіцяного.

Нагадуємо, зранку 24 серпня на західному узбережжі Криму було гучно: люди чули вибухи та стрілянину. Пізніше в ГУР Міноборони підтвердили, що провели спецоперацію й усі завдання виконали. Голова розвідки Кирило Буданов підтвердив, що Сили оборони можуть дістати до будь-якої точки окупованого півострова.