Наблюдатели отметили, что до падения в какой-то момент самолет Евгения Пригожина резко снизился, а затем некоторое время держал высоту. Это произошло в течение 32 секунд, после чего данные перестали поступать.

Related video

23 августа в Тверской области РФ упал самолет с бортовым номером RA-02795 — один из бортов, которым обычно летал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Федеральное агентство "Росавиация" заявило о гибели 10 человек и обнародовало список пассажиров. В списке — Пригожин, а также ряд других наемников. Началось следствие — пытаются выяснить причины падения, хотя и предполагают, что самолет сбила российская система ПВО. Фокус собрал информацию из открытых источников об обстоятельствах происшествия под Тверью.

Портал Flightradar24 отслеживал полет RA-02795. При этом указывают, что могли видеть его высоту, скорость. Маршрут — лишь приблизительный, поскольку приборы не работали как следует, потому что глушился сигнал геолокации. На опубликованной инфографике — данные по полету: в момент пролета села Клинцово под Тверью скорость — 519 узлов (или 960 км/ч, или 267 м/с), а высота — 28 000 футов (или 8,5 км).

Маршрут самолета Пригожина из Москвы в Кривцово Фото: Flightradar24

Также определили, что в некий момент самолет резко начал терять высоту. Воздушное судно находилось на высоте 28 000 футов (или 8,5 км) и внезапно уменьшило высоту на 2,5 км в течение 32 секунд. После этого информация с самолета перестала поступать — он тогда находился на высоте 19725 футов (или 6 км). Это произошло в 15:20:14 (по UTC) или в 18:20:14 (по киевскому времени).

Изменение высоты самолета Пригожина за несколько минут до падения Фото: Flightradar24

Издание Al Jazeera также рассказало некоторые детали с места падения самолета. В частности, указано, якобы среди обломков обнаружили телефон Евгения Пригожина. Отметим, официально эти данные пока не подтверждены. Между тем российские власти продолжают изучать обстоятельства падения, — об этом пишет агентство "РИА Новости". Например, один из кусков "бизнес-джета" обнаружили совсем рядом с дорогой, которая направляется в село Круженкино.

Село Круженкино — знак на въезде Фото: РИА Новости Село Круженкино — полиция на месте падения удамка самолета Фото: РИА Новости

Расстояние от Кривцово до Круженкино — около 150 км. Расстояние до места падения основных обломков — около 2 км.

Маршрут самолета Пригожина от Кривцово до Круженкино Фото: Google maps

Гибель Пригожина: обстоятельства происшествия

23 августа из аэропорта в Москве поднялись два самолета, которые часто использовали руководители ЧВК "Вагнер" — "бизнес-джеты" с номерами RA-02795 и RA-02748. Первый из них упал в Тверской области. На борту находилось 10 человек: семь пассажиров и трое членов экипажа. Все, кто находился на борту, погибли, сообщили в "Росавиации".

Первые несколько часов не было известно, находился ли на борту владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: до него не могли дозвониться, но надеялись, что он находился на борту другого судна.

К вечеру 23 августа поисковая операция на месте падения завершилась, но опознание на основе ДНК еще не провели. Поэтому официальных заявлений о гибели Пригожина пока от российских властей не было.

Между тем в СМИ рассматривают несколько версий причин авиакатастрофы. В частности, предполагают, что причина — попадание ракеты системы противовоздушной обороны. Считают, что приказ о сбивании самолета с Пригожиным мог отдать президент России Владимир Путин. По мнению западных СМИ, глава Кремля отложил месть на два месяца из-за своей прокрастинации.

Напоминаем, после падения самолета Пригожина стало известно, что незадолго до полета он находился на внеплановом ремонте — об этом сообщила свои разным одна из погибших. Тем временем свидетели авиакатастрофы уверяют, что слышали два взрыва, после которых обломки судна разбросало по сторонам.