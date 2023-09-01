Напевал гимн Люфтваффе: раненого оккупанта потроллил украинский хирург (видео)

Пленный оккупант во время хирургической операции едва не до смерти испугался, услышав нацистский гимн, который напевал украинский медик, доставая из него пулю.

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Один из российских оккупантов, которого взяли в плен на фронте в Украине глаза в глаза встретился с "нацистом" в Украине. Им оказался украинский хирург, который доставал из него пулю. Об этом оккупант рассказал в интервью украинскому журналисту Владимиру Золкину.

Россиянин отвечал на вопросы журналиста относительно нацистов в Украине и признался, что в его памяти запечатлелся шокирующий случай. Он рассказал, что получил ранение, и помощь ему оказывал украинский хирург, который в это время напевал нацистский гимн Люфтваффе, который к тому же стоял у него на рингтоне.

"Одна ситуация не выходит у меня из головы. Знаете гимн Вервахте (ред. — Люфтваффе)... или как-то так. Мне врач здесь в больнице пытался пулю достать. Она у него на звонке стояла. Он ее напевал", — рассказал шокированный оккупант.

Журналист не смог сдержать смеха, заявив, что украинцы намеренно уже постоянно троллят оккупантов, потому что они "задолбали всех своим тупизмом о нацизме". Он добавил, что другие оккупанты ему жаловались на пережитый шок, когда в Харькове ВСУ подгоняли пленных словами "schnelle schnelle".

Son Ar Chistr" — "Песня о сидре"

На самом деле песня, о которой рассказывал оккупант, это древний бретонский напев "Son Ar Chistr" — "Песня о сидре". Слова к нему написали французские крестьяне в 1929 году. Песня стала популярной, когда в 1970 году ее записал бретонский певец Алан Стивел. В 1977 году песню записала голландская группа Bots под названием "Zeven dagen lang", и кому-то пришло в голову, что эта песня — нацистский гимн, и мелодия начала ходить по интернету как "гимн Люфтваффе". На самом деле невинная песня не имеет никакого отношения к Третьему рейху, нацизму и Люфтваффе. Она вообще о том, как это весело — пить семь дней подряд.

Напомним, что 30 августа украинские защитники "потроллили" оборонное ведомство страны-агрессора и опубликовали пост о боевых дельфинах и шиншиллах в стиле российской пропаганды.

Ранее сообщалось, что 24 августа украинский министр потроллил российского пропагандиста Соловьева, который спутал фамилии руководителей СБУ и Минюста. Он "подтвердил" свою причастность к подрыву самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.