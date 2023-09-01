Напевал гимн Люфтваффе: раненого оккупанта потроллил украинский хирург (видео)
Пленный оккупант во время хирургической операции едва не до смерти испугался, услышав нацистский гимн, который напевал украинский медик, доставая из него пулю.
Один из российских оккупантов, которого взяли в плен на фронте в Украине глаза в глаза встретился с "нацистом" в Украине. Им оказался украинский хирург, который доставал из него пулю. Об этом оккупант рассказал в интервью украинскому журналисту Владимиру Золкину.
Россиянин отвечал на вопросы журналиста относительно нацистов в Украине и признался, что в его памяти запечатлелся шокирующий случай. Он рассказал, что получил ранение, и помощь ему оказывал украинский хирург, который в это время напевал нацистский гимн Люфтваффе, который к тому же стоял у него на рингтоне.
"Одна ситуация не выходит у меня из головы. Знаете гимн Вервахте (ред. — Люфтваффе)... или как-то так. Мне врач здесь в больнице пытался пулю достать. Она у него на звонке стояла. Он ее напевал", — рассказал шокированный оккупант.
Журналист не смог сдержать смеха, заявив, что украинцы намеренно уже постоянно троллят оккупантов, потому что они "задолбали всех своим тупизмом о нацизме". Он добавил, что другие оккупанты ему жаловались на пережитый шок, когда в Харькове ВСУ подгоняли пленных словами "schnelle schnelle".
Son Ar Chistr" — "Песня о сидре"
На самом деле песня, о которой рассказывал оккупант, это древний бретонский напев "Son Ar Chistr" — "Песня о сидре". Слова к нему написали французские крестьяне в 1929 году. Песня стала популярной, когда в 1970 году ее записал бретонский певец Алан Стивел. В 1977 году песню записала голландская группа Bots под названием "Zeven dagen lang", и кому-то пришло в голову, что эта песня — нацистский гимн, и мелодия начала ходить по интернету как "гимн Люфтваффе". На самом деле невинная песня не имеет никакого отношения к Третьему рейху, нацизму и Люфтваффе. Она вообще о том, как это весело — пить семь дней подряд.
Напомним, что 30 августа украинские защитники "потроллили" оборонное ведомство страны-агрессора и опубликовали пост о боевых дельфинах и шиншиллах в стиле российской пропаганды.
Ранее сообщалось, что 24 августа украинский министр потроллил российского пропагандиста Соловьева, который спутал фамилии руководителей СБУ и Минюста. Он "подтвердил" свою причастность к подрыву самолета главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.