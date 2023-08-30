"С боевыми дельфинами и шиншиллами": в ССО опровергли уничтожение 4 катеров в Черном море

В ВСУ "потроллили" Минобороны РФ и отметили, что заявления ведомства не соответствуют действительности.

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В Силах специальных операций ВС Украины (ССО) опровергли заявление Минобороны России об уничтожении четырех катеров в акватории Черного моря. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале ССО 30 августа.

Украинские защитники "потроллили" оборонное ведомство страны-агрессора и опубликовали пост про боевых дельфинов и шиншилл в стиле российской пропаганды.

"Прошлой ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра ССО Украины, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллками предприняли попытку десантирования на крымское побережье. Противник совершил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку "Звезды смерти" и флота галактической империи", — говорится в сообщении.

В ССО уточнили, что примерно так бы начиналось их сообщение, если бы оно было написано в стиле Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что оно несет такой же смысл, что и заявления об уничтожении украинских катеров.

Что заявили в Минобороны России

30 августа Министерство обороны РФ опубликовало сообщение в котором говорилось, что самолет Черноморского флота РФ уничтожил в Черном море катера с украинскими десантниками. Тогда заявлялось о четырех катерах, на борту которых, по словам россиян, находились в общей сложности 50 украинских военнослужащих.

Напомним, ранее, 22 августа, в Минобороны уже сообщали о поражении самолетом цели в море. Тогда утверждалось, что самолет уничтожил десантный катер возле острова Змеиный. Однако выяснилось, что на самом деле украинский катер атаковал цель в воздухе и в результате отогнал российский самолет.

Напомним, 24 августа бойцы специального подразделения ГУР Министерства обороны Украины "Артан" предоставили видеофрагменты боевых действий у берегов оккупированного россиянами Крымского полуострова, где после боестолкновения с ВС РФ установили флаг Украины.