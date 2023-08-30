Авиация Черноморского флота РФ якобы уничтожила катера с десантниками ВСУ

В оборонном ведомстве РФ утверждают, что им якобы удалось пресечь попытку атаки, в которой были задействованы до 50 бойцов. Оккупанты не предоставили никаких доказательств "уничтожения катеров", а позже ССО выпустили официальное опровержение.

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Российский самолет Черноморского флота якобы уничтожил в Черном море катера с украинскими десантниками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ 30 августа.

По данным российского ведомства, в десантных группах Вооруженных сил Украины было якобы около 50 человек.

"Тридцатого августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", — говорится в сообщении.

Десант ВСУ в Черном море: реакция ССО на заявление РФ

Украинская сторона сначала никак не комментировала это заявление Минобороны Российской Федерации, однако потом появилось официальное опровержение от Сил спецопераций. Украинцев призвали доверять исключительно достоверным источникам.

Также противник не предоставил никаких доказательств касаемо ликвидации десанта.

В целом в течении ночи было сделано несколько заявлений со стороны РФ. Оборонительное ведомство обвиняло Киев в якобы попытке атаковать российские регионы.

В первом сообщении отмечалось, что БПЛА самолетного типа был замечен в Калужской области и его якобы удалось перехватить. Позже появились аналогичные заявления об уничтожении украинских беспилотников в Рязанской и Московской областях.

Ранее Фокус сообщал, что ночь на 30 августа выдалась неспокойной для российских областей и временно оккупированного полуострова Крым. Взрывы прозвучали в Московской, Рязанской, Калужской, Орловской, Брянской и Псковской областях России. Оккупанты также заявили об атаке дронов по Севастопольской бухте.

24 августа глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что треть морских дронов Украины поражают цели, и это проблема для РФ. По его словам, бывают случаи, когда дрон уничтожают рядом с российским кораблем, и тогда корабль идет "на длительный ремонт".