"Лучший ракурс": спецподразделение ГУР показало "охоту" на самолет РФ возле острова Змеиный (видео)

Украинский катер отогнал российский самолет, который пытался подлететь к острову Змеиный. Между тем Минобороны РФ утверждало, что самолет ВС РФ атаковал катер ВСУ и даже потопил его.

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Спецподразделение ГУР Минобороны "Артан" опубликовали кадры с места столкновения с самолетом ВС РФ возле острова Змеиный. Кадры доказывают, что Минобороны РФ обнародовало недостоверную информацию, когда заявляло об уничтожении украинского катера. Об этом говорится на странице Instagram подразделения.

Авторы сообщения указывают, что "инцидент" произошел, когда украинский военный катер патрулировал участок Черного моря между островом Змеиный и буровыми газодобывающими платформами В312 и В319 (так называемыми "Вышками Бойко"). В начале видео в кадр попадает одна из буровых — она расположена на расстоянии около километра. Через мгновение выпускается ракета, которая летит в южном направлении. Тем временем камера на мгновение показывает лица бойцов, которые несут службу на катере.

Между тем 22 августа Минобороны РФ опубликовало заявление, что якобы потопило украинский катер возле острова Змеиный. При этом также показали определенные кадры, которые должны были бы иллюстрировать это заявление. На видео, снятом с воздуха, действительно видно буровую и несколько судов, которые кружат неподалеку. Собственно, самого "удара" так и не показали.

Остров Змеиный: детали освобождения

Змеиный — украинский остров в Черном море, расположенный в 35 км от суши. В первые дни российского вторжения остров обстреляли ВС РФ и взяли в плен часть гарнизона. Когда военные с крейсера "Москва" ЧФ России требовали от гарнизона сдаться, прозвучала фраза, показавшая направление, в котором им нужно двигаться — она стала мемом.

Остров освободили 27-30 июня 2022 года — ГУР Минобороны показал видео битвы за остров. После этого российская авиация несколько раз атаковала местность, уничтожив в результате всю технику, которую ранее туда доставили россияне.

Сейчас на острове нет украинских военных. Однако российская авиация время от времени продолжает атаковать — одна из крайних атак произошла 14 июля.

Напоминаем, 23 августа страна-агрессор ощутила сразу два ощутимых удара. Сперва стало известно об уничтожении ЗРК С-400, который стоял в Крыму на мысе Тарханкут. Затем днем на Запорожском отрезке фронта россияне потеряли вертолет Ми-8 — при чем экипаж, похоже, решил сложить оружие и самостоятельно привел судно на украинский аэродром.