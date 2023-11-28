Спутали с известным нацистом: в Европе пенсионеры избили коллаборанта из Украины (фото)

Коллаборационисту пришлось объяснять пенсионерам, что он не нацист, и отбиваться от нападения, укусив одного из обидчиков за ягодицу, из-за чего он потерял вставную челюсть.

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В Европе произошла неприятность с коллаборантом Виталием О. из Купянска Харьковской области, который после деоккупации города сбежал за границу. В одном из европейских баров местные приняли его за известного нациста и дали нагоняй. Об этом сообщает "газета "Вестник Дупянщины".

Как пишет телеграм-канал, инцидент произошел в пабе, где экс-житель Купянска часто проводит свободное время.

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"Ближе к вечеру в этот паб зашла группа из 5-6 пенсионеров. Они сели за соседний столик. Слово за слово, градус распития повысился, и один из этих пенсионеров ни с того ни с сего как завопит на все горло — "Кальтенбруннер" и тычет пальцем в Витюню. Витя историю хорошо учил, знает кто это такой, в общем он весь белый стал от злости", — рассказывает очевидец.

Он добавил, что пытался на ломаном английском объяснить, что пенсионеры ошиблись, но его никто не слушал.

"Началась драка: нас двое, их пятеро. Итог понятен: синяки, вывихи, разбитый нос, а Витя в отместку кого-то укусил за ягодицу, но зря он это сделал — у него челюсть вставная, так и не нашли", — рассказал мужчина.

Фигурант истории в пабе Виталий во время полномасштабного вторжения РФ в сети поддерживал действия российских оккупантов, называл бойцов ВСУ нацистами, а Украину — недогосударством.

Также он обещал "заинвалидировать" проукраинскую девушку, когда коллаборационисты обсуждали ее внешность в сети.

Эрнст Кальтенбруннер: что известно

Эрнст Кальтенбруннер, за которого приняли купянского коллаборанта, — австро-немецкий нацист, руководитель Главного управления имперской безопасности и статс-секретарь имперского министерства внутренних дел Германии (1943-1945), обергруппенфюрер СС и генерал полиции (1943), генерал войск СС (1944). Стал одним из главных организаторов Холокоста. Убежденный антисемит. До конца жизни сохранял личную преданность Гитлеру.

В октябре 1946 года был приговорен к смертной казни через повешение за военные преступления и преступления против человечности.

Напомним, что оккупанты под Авдеевкой нашли "вундер-ракету" и насмешили военных экспертов.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине мужчина "сдал" оккупантам родного отца, чтобы получить должность от Сальдо.