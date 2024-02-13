"Так виглядав Радянський Союз": у МВФ пояснили, як деградувала економіка РФ

За словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, на російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій.

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Стан російської економіки поступово погіршується, хоча підлеглі президента РФ Володимира Путіна намагаються переконати у протилежному не лише міжнародну спільноту, а й власний народ. Однак правда полягає в тому, що наразі економічний розвиток країни-агресора перебуває на досить низькому рівні, сказала в інтерв'ю виданню CNBC директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

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За її словами, витрати на оборону і безпеку РФ у 2024 році становитимуть близько 40% загальних бюджетних витрат. Але Москва відчуває проблеми через санкції, також із країни активно виїжджають кваліфіковані фахівці. Усе це неодмінно позначиться на добробуті Росії.

"Це військова економіка, в якій держава — у якої, згадаємо, були дуже великі запаси, створені за багато років фіскальної дисципліни, — інвестує в цю військову економіку. Якщо ви подивитеся на Росію, там сьогодні зростає виробництво для військових, а споживання падає. Приблизно так виглядав Радянський Союз — високий рівень виробництва, низький рівень споживання", — сказала вона.

Георгієва зазначила, з РФ уже виїхали майже 800 тисяч осіб. Це вчені та представники IT-сфери.

"Насправді я вважаю, що на російську економіку чекають дуже важкі часи через відтік людей і обмежений доступ до технологій через санкції. Тому цифри хоч і виглядають гарними, але за ними прихована більша картина, і ця картина не дуже гарна", — підкреслила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду.

Стійка до санкцій: чому економіка РФ досі не впала

Нещодавно економічний оглядач BBC Фейсал Іслам пояснив, чому російська економіка вистояла під міжнародними санкціями за війну проти України. За його словами, так сталося через низьку ефективність нафтових обмежень. Це дозволило Кремлю зберегти видобуток нафти до 9,5 мільйона барелів на добу — це трохи нижче довоєнного рівня. Москва уникає санкційних обмежень, оскільки купила "тіньовий флот" із сотень танкерів, які тепер возять нафту в Індію і Китай.

Також виробництво танків і снарядів, які безповоротно втрачаються в Україні, хоч і додає цифр до статистичних показників зростання ВВП, на практиці є малопродуктивною частиною економіки.

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"Військова економіка Росії не може підтримувати довгострокову перспективу, але надала країні додатковий час", — зазначає оглядач.

Також Фокус уже пояснював, як Росії вдається заробляти мільярди попри санкції та світову ізоляцію. Ще нагадаємо, що Росія більше не може використовувати частину свого танкерного флоту і перевозити нафту, оскільки посилення санкцій змусило РФ обережніше ставитися до поставок "чорного золота".