Голова російського Центрального банку пояснила те, що відбувається з економікою Росії, на прикладі автомобіля.

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Очільниця російського Центрального банку Ельвіра Набіулліна заявила, що економіка в РФ входить у так звану "фазу перегріву", тобто спостерігається дефіцит виробничих і трудових ресурсів. Про це вона сказала під час брифінгу після рішення підвищити основну відсоткову ставку.

За словами Набіулліної, зростання російського ВВП у третьому кварталі 2023 року значно перевищило очікування й оперативна статистика за 4 квартал свідчить про збереження цієї тенденції, тож економіка працює на межі своїх можливостей.

"Уявіть, що економіка — це автомобіль. Якщо намагатися їхати швидше, ніж задано конструкцією автомобіля, і щосили давити на газ, то двигун рано чи пізно перегріється, і далеко ми не поїдемо. Їхати, можливо, будемо швидко, але недовго", — пояснила Набіулліна.

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За її словами, у разі такого становища з економікою створення кожної додаткової одиниці товару даватиметься дедалі складніше і дорожче.

"Спроба зростати швидше за потенціал шляхом м'якої грошово-кредитної політики виллється в зростання цін, яке все більше з'їдатиме заощадження та зростання зарплат. Як наслідок, реального зростання добробуту суспільства ми не отримаємо", — додала голова російського Центрального банку.

За допомогою підвищенням ставки Набіулліна хоче стримати інфляцію в Росії і уникнути такого поганого сценарію.

Нагапдаємо, у США також вважають, що війна в Україні створює "значне навантаження" на економіку Росії, якби не агресія, ВВП був би на 5% більшим.

Тим часом президент РФ Володимир Путін гне свою лінію, стверджуючи, що українська влада продовжує симпатизувати нацистам, тому Росія продовжить так звані "демілітаризацію" і "денацифікацію".