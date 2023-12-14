Еміграція, низькі зарплати, гальмування росту ВВП: як на економіку РФ впливає війна в Україні

У США стверджують, що війна в Україні створює "значне навантаження" на економіку Росії, якби не агресія, ВВП був би на 5% більшим.

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Міністерство Фінансів США оцінило стан економіки Росії та зазначило, що зростання оманливе. ВВП збільшується, але це не призводить до покращення життя громадян. Про це йдеться у Financial Times із посиланням на звіт міністерства.

Якби очільник Кремля Володимир Путін не розпочав війну в Україні, валовий внутрішній продукт РФ був би на 5% більшим.

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Знецінення рубля, зростання інфляції та напруженість на ринку праці

У звіті міністерства головна економістка міністерства з питань санкцій Рейчел Лінгаас зазначила, що російська економіка терпить сильний тиск війни і санкцій. Повномасштабне вторгнення в Україну та окупація її територій сприяли швидкому зростанню витрат, знеціненню рубля, зростанню інфляції та напруженості на ринку праці через скорочення трудових ресурсів. Тож, Росія значно програє перед іншими країнами-експортерами енергоносіїв.

Мінфін США зауважує, що Путін хвалиться так званим зростанням російської економіки та низьким рівнем безробіття. Проте це пов'язано з військово-промисловим комплексом, який поглинає економічні ресурси, і спотворює реальний стан економіки.

За заявою міністерства США, військова продукція враховується у ВВП, але на рівень життя в Росії ніяк не впливає.

Підвищення зарплат також загалом пояснююють соціальними пільгами, пов'язаними з війною, і високими зарплатами в оборонній промисловості. Водночас реальні зарплати в Росії досі залишаються нижчими, ніж були до незаконної окупації українського Криму 2014 року.

Еміграція досягла історичного піка

За оцінками американського Мінфіну, еміграція в Росії сягнула історичних максимумів: у 2022 році з країни поїхали 668 тисяч осіб.

"Втрата людського капіталу ще більше послабить потенціал російської економіки", — пише Лінгаас.

Нагадаємо, 14 грудня президент РФ Володимир Путін декілька годин проспілкувався з російським народом у межах проєкту "Підсумки року". Під час прямого ефіру він отримав низку питань, яких відібрали з мільйонного списку, надісланого росіянами.

За словами очільника Кремля, українська влада продовжує симпатизувати нацистам, тому Росія продовжить так звані "демілітаризацію" і "денацифікацію".