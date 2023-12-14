Хочуть чуда і бити по Банковій: росЗМІ показали питання до Путіна від громадян РФ (фото)

Російське телебачення не показало громадянам РФ усі питання, які надсилались у прямий ефір. При цому більшість тем, які турбують росіян, стосуються економіки, а не війни.

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14 грудня громадяни РФ отримали можливість відправити прямі питання президенту Володимиру Путіну, який брав участь у заході "Підсумки року". Росіян цікавили ціни на яйця, відсутність газу, а також деякі напрямки політики Кремля. Очільник Росії не помітив питання, які висвітлювались на гігантських екранах навколо його крісла. Про ситуацію, яка виникла під час спілкування з Путіна з народом, написало видання Meduza у Telegram-каналі.

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Теми, які цікавили росіян і які зігнорував Путін, можна розділити на три напрямки: економіку, політику, війну. Політик відповідав на питання лояльних прокремлівських ЗМІ та ігнорував запити росіян. У якийсь момент на екрані з'явилось не питання, а заклик:

"Чому наші війська не б'ють по Банковій у Києві" — фото опублікували у Telegram-каналі SHOT.

Росіяни питають Путіна, коли він планує вдарити по Києву Фото: Скриншот

Питання щодо економіки стосувались продуктів харчування та газу. "Салат за 1,5 тис. руб. Про фрукти мовчу. Зробіть нормальні ціни", — написала жінка з Петропавловська-Камчатського. Дагестанець цікавився, чому в його регіоні лоток яєць коштує 500 руб. Тим часом житель Хакасії "дивувався", чого у нього досі немає газу.

"Ми дали газ Китаю. Дали газ Європі. А коли ж в Хакасії буде газ?"

Політичні питання стосувались російської пропаганди, дій влади та не співпадіння реальності і того, що показують по телевізору.

"Як можна переїхати в країну, про яку розповідають на першому каналі", — цікавились люди.

Дехто також відправив риторичні питання:

"Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю";

"Коли росіяни будуть їсти чорну ікру?"

"Коли пенсіонери отримають 13 пенсію".

Також звинувачували наполовину державну корпорацію "Газпром" у корупції і обурювались, що "на захід ідуть каравани", коли в країні дефіцит.

Ще одна турбота росіян — місцева влада, яка нічого не робить. Хтось з громадян зауважив, що йому не подобається, коли усі питання вирішуються особисто Путіним. Хтось цікавився, чому так брудно у "Пітері" і коли відкриють "Тікток". Комусь не сподобався приїзд співачки Алли Пугачової чи поведінка російської пропагандистки Ксенії Собчак.

На екрани залу, де сидів Путін, не вивели якісь гострі зауваження щодо війни. Навпаки, росіяни висловлювали підтримку і сподівались, що скоро переможуть. Ще одна турбота — відсутність демобілізації: "Коли мобілізованих відпустять? Чому 300 тис. осіб повинні служити за всю країну". Один зі "сміливців" заявив, що війна в Україні іде надто мляво і потрібно діяти активніше.

"Чи можна виграти війну, сидячи в обороні", — написав представник російського народу.

У прямий ефір виступу президента РФ потрапило дві фрази, на які також не пролунало відповіді чи коментарів:

"Хто після вас буде президентом?"

"Я розумію, що чудес не буває, але дуже хочу".

Видання "Медуза" пояснило, яким чином питання потрапляли на ефір "Підсумки року". Згідно з даними медіа Baza, вони надходили у вигляді СМС прямо під час трансляції, їх відбирали працівники Адміністрації президента і тільки тоді виводили на екран. Також зауважують, що не всі фрази змогли побачити телеглядачі, але їх могли прочитати присутні у залі.

Зазначимо, 14 грудня президент Путін провів кількагодинне спілкування з російським народом у рамках проєкту "Підсумки року". Під час прямого ефіру він отримав низку питань, яких відібрали з мільйонного списку, надісланого росіянами. При цьому політик не забув вкотре розповісти про Революцію Гідності та експрезидента України Віктора Януковича: повторив, що відбувся "переворот". Також прохопився, що на території України воює більш як 600 тис. солдатів ЗС РФ, а Одеса — "споконвіку російське місто".