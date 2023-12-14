Эмиграция, низкие зарплаты, торможение роста ВВП: как на экономику РФ влияет война в Украине

В США утверждают, что война в Украине создает "значительную нагрузку" на экономику России, если бы не агрессия, ВВП был бы на 5% больше.

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Министерство Финансов США оценило состояние экономики России и отметило, что рост обманчив. ВВП увеличивается, но это не приводит к улучшению жизни граждан. Об этом говорится в Financial Times со ссылкой на отчет министерства.

Если бы глава Кремля Владимир Путин не начал войну в Украине, валовой внутренний продукт РФ был бы на 5% больше.

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Обесценивание рубля, рост инфляции и напряженность на рынке труда

В отчете министерства главный экономист министерства по вопросам санкций Рейчел Лингаас отметила, что российская экономика терпит сильное давление войны и санкций. Полномасштабное вторжение в Украину и оккупация ее территорий способствовали быстрому росту расходов, обесцениванию рубля, росту инфляции и напряженности на рынке труда из-за сокращения трудовых ресурсов. Поэтому, Россия значительно проигрывает перед другими странами-экспортерами энергоносителей.

Минфин США отмечает, что Путин хвастается так называемым ростом российской экономики и низким уровнем безработицы. Однако это связано с военно-промышленным комплексом, который поглощает экономические ресурсы, и искажает реальное состояние экономики.

По заявлению министерства США, военная продукция учитывается в ВВП, но на уровень жизни в России никак не влияет.

Повышение зарплат также в целом объясняют социальными льготами, связанными с войной, и высокими зарплатами в оборонной промышленности. В то же время реальные зарплаты в России до сих пор остаются ниже, чем были до незаконной оккупации украинского Крыма в 2014 году.

Эмиграция достигла исторического пика

По оценкам американского Минфина, эмиграция в России достигла исторических максимумов: в 2022 году из страны уехали 668 тысяч человек.

"Потеря человеческого капитала еще больше ослабит потенциал российской экономики", — пишет Лингаас.

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин несколько часов пообщался с российским народом в рамках проекта "Итоги года". Во время прямого эфира он получил ряд вопросов, которые отобрали из миллионного списка, присланного россиянами.

По словам главы Кремля, украинская власть продолжает симпатизировать нацистам, поэтому Россия продолжит так называемые "демилитаризацию" и "денацификацию".