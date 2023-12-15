Путін підтвердив, що хоче знищити Україну, а в голові росіян живе "Великий брат", — політолог

Путін завжди принизливо говорить про США, але боїться їх і навіть подає сигнали про готовність до перемовин з американцями щодо України, заявив політолог Олег Лісний.

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"Пряма лінія з Путіним" не була "прямою" по своїй суті — це був "спектакль одного актора", в якій президент РФ грав "свого в дошку" хлопця повністю згідно з напрацьованою лінією його радників. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Олег Лісний.

Єдине, що яскраво продемонстрував Путін не тільки своїй, а й українській аудиторії, що він не збирається зупиняти свою агресію в Україні, зазначає експерт. Президент країни-агресорки чітко дав зрозуміти, що він хоче знищити всю Україну.

"На Путіна нічого не діє: ні вмовляння, ні кількість жертв, бо у нього є своя чітка мета — знищити цивілізацію, — каже політолог. — за всіма його жартами чітко проглядалась ціль почати зі знищення України, а потім перейти до своєї "адреси гніву" — США".

Путін завжди принизливо говорить про США, але боїться їх і навіть подає сигнали про готовність до перемовин з американцями щодо України, акцентує Олег Лісний. Проте, Путін в цьому не є оригінальним, адже, за словами фахівця, те саме пропонував і Китай — домовитись зі Штатами про долю України без участі самої України, та навіть без участі Росії.

І хоча російський тиран підтвердив свою мету про "демілітаризацію та денацифікацію" України, у нього це погано виходить, адже Україна все більше отримує західної зброї, а РФ тепер повинна просити снаряди у Північної Кореї, каже експерт. І все одно він не відмовиться від своєї мети.

Таку ціль свого "царя" по знищенню України підтримає і російський народ, зазначає Олег Лісний. Тому що у РФ майже у кожній голові живе свій "колективний Путін", свій "Великий брат" як в антиутопій "1984", а тому навіть якщо уявити фантастику і провести в Росії дійсно чесні вибори, то Путін все одне виграє, хоча і не набере приголомшливих результатів, які йому малюють у виборчкомі, каже політолог.

На думку фахівця, в Україні занадто серйозно сприйняли цей фарс під назвою "Пряма лінія з Путіним" намагаючись вичленити там щось нове для себе. Історична нісенітниця, тотальна ненависть до України, огидне лицемірство з порівнюванням так званого СВО та операцією в Газі — всі ці його тези давно відомі, тому жодних відкриттів Путін не зробив, зазначає політолог.

Повний випуск розмови з Олегом Лісним незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що Леонід Кучма вважає нереальним, що Володимир Путін піде на мирні переговори щодо України. Український експрезидент пояснив, що якщо очільник Кремля погодиться на мирні переговори, йому доведеться відмовитися від того, чого він хотів домогтися в Україні.