Росія дуже вразлива і Путін про це знає: які існують потенційні ризики для економіки РФ

Колишній перший заступник керуючого директора МВФ Енн Крюгер зазначив, що антиросійські санкції призвели до появи кількох посередників, які фактично стали "пральнями" для нафти та інших товарів Російської Федерації.

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Економіка Російської Федерації "почувається краще, ніж очікувалося", через два роки після того, як США та Європейський Союз запровадили проти неї масштабні санкції. Однак, Росія є дуже вразливою, якщо ціни на енергоносії впадуть або збільшення виробництва військової техніки призведе до скорочення виробництва в інших сферах. Про це повідомляє видання The Hill.

За даними Фонду Карнегі, у 2022 році Росія стала країною з найбільшою кількістю санкцій із понад 13 000 обмежень — це більше, ніж Іран, Куба та Північна Корея разом узяті.

У 2022 році реальний ВВП Російської Федерації скоротився на 2%, і західні аналітики передбачали подальше його скорочення в 2023 році. Проте натомість економіка зросла більш ніж на 3%, перевершивши більшість західних економік. Крім того, прогноз Міжнародного валютного фонду на цей рік нещодавно було переглянуто до 2,6% з 1,5%.

"Поширене пояснення хороших результатів Росії полягає в тому, що їй вдалося обійти більшу частину впливу санкцій", — йдеться у повідомленні.

Колишній перший заступник керуючого директора МВФ Енн Крюгер зазначив, що антиросійські санкції призвели до появи кількох посередників, які фактично стали "пральнями" для нафти та інших товарів РФ. Ба більше, ціни на нафту не падали нижче 60 доларів за барель і значну частину часу перебували вище цього рівня.

Ще одне пояснення стійкості Росії полягає у тому, що політика президента Володимира Путіна привела країну в стан воєнного часу.

Які існують потенційні ризики для економіки РФ

За інформацією видання, дослідники Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіаном з Єльського університету стверджують, що антиросійські санкції були більш ефективними, ніж багато хто припускав.

"Вони перерахували кілька способів, якими санкції завдали шкоди економічному потенціалу Росії, включно з відтоком мізків через відтік людських талантів, масовою втечею капіталу, втратою західних технологій і ноу-хау, виведенням прямих іноземних інвестицій, обмеженим доступом до глобальних ринків капіталу і втратою фінансового багатства. На їхню думку, сукупний вплив знижує довгостроковий потенціал зростання Росії", — наголошують у матеріалі.

Як додають журналісти, кількість корпоративних банкрутств за перші два місяці поточного року в РФ зросли на 57% в порівнянні з 2023 роком, оскільки дворічний мораторій на банкрутства було скасовано, а компанії зіткнулися зі зростанням процентних витрат.

Колишній сенатор Джон Маккейн називав Росію "заправною станцією, що маскується під країну".

"Економіка цієї країни справді залежить від нафти і газу, тому економічні санкції важливі", — казав Маккейн.

Журналісти додають, що Росія "дуже вразлива, якщо ціни на енергоносії знизяться або збільшення виробництва військової техніки призведе до скорочення виробництва в інших частинах економіки".

"Володимир Путін добре про це знає і, ймовірно, підвищить податки для компаній та осіб з високими доходами після виборів у країні. Відповідно, повну історію стійкості Росії ще належить розповісти", — наголошують у виданні.

Нагадаємо, раніше голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю The Financial Times заявила, що українська сторона відкинула пропозиції про те, що країна має копіювати економіку Росії та перебудовувати її на воєнні рейки.