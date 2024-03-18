Россия очень уязвима и Путин об этом знает: какие существуют потенциальные риски для экономики РФ

Бывший первый заместитель управляющего директора МВФ Энн Крюгер отметил, что антироссийские санкции привели к появлению нескольких посредников, которые фактически стали "прачечными" для нефти и других товаров Российской Федерации.

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Экономика Российской Федерации "чувствует себя лучше, чем ожидалось", через два года после того, как США и Европейский Союз ввели против нее масштабные санкции. Однако, Россия очень уязвима, если цены на энергоносители упадут или увеличение производства военной техники приведет к сокращению производства в других сферах. Об этом сообщает издание The Hill.

По данным Фонда Карнеги, в 2022 году Россия стала страной с наибольшим количеством санкций с более чем 13 000 ограничений — это больше, чем Иран, Куба и Северная Корея вместе взятые.

В 2022 году реальный ВВП Российской Федерации сократился на 2%, и западные аналитики предсказывали дальнейшее его сокращение в 2023 году. Однако вместо этого экономика выросла более чем на 3%, превзойдя большинство западных экономик. Кроме того, прогноз Международного валютного фонда на этот год недавно был пересмотрен до 2,6% с 1,5%.

"Распространенное объяснение хороших результатов России заключается в том, что ей удалось обойти большую часть влияния санкций", — говорится в сообщении.

Бывший первый заместитель управляющего директора МВФ Энн Крюгер отметил, что антироссийские санкции привели к появлению нескольких посредников, которые фактически стали "прачечными" для нефти и других товаров РФ. Более того, цены на нефть не падали ниже 60 долларов за баррель и значительную часть времени находились выше этого уровня.

Еще одно объяснение устойчивости России заключается в том, что политика президента Владимира Путина привела страну в состояние военного времени.

Какие существуют потенциальные риски для экономики РФ

По информации издания, исследователи Джеффри Зонненфельд и Стивен Тианом из Йельского университета утверждают, что антироссийские санкции были более эффективными, чем многие предполагали.

"Они перечислили несколько способов, которыми санкции нанесли ущерб экономическому потенциалу России, включая отток мозгов через отток человеческих талантов, массовое бегство капитала, потерю западных технологий и ноу-хау, вывод прямых иностранных инвестиций, ограниченный доступ к глобальным рынкам капитала и потерю финансового богатства. По их мнению, совокупное влияние снижает долгосрочный потенциал роста России", — отмечается в материале.

Как добавляют журналисты, количество корпоративных банкротств за первые два месяца текущего года в РФ выросли на 57% по сравнению с 2023 годом, поскольку двухлетний мораторий на банкротства был отменен, а компании столкнулись с ростом процентных расходов.

Бывший сенатор Джон Маккейн называл Россию "заправочной станцией, маскирующейся под страну".

"Экономика этой страны действительно зависит от нефти и газа, поэтому экономические санкции важны", — говорил Маккейн.

Журналисты добавляют, что Россия "очень уязвима, если цены на энергоносители снизятся или увеличение производства военной техники приведет к сокращению производства в других частях экономики".

"Владимир Путин хорошо об этом знает и, вероятно, повысит налоги для компаний и лиц с высокими доходами после выборов в стране. Соответственно, полную историю устойчивости России еще предстоит рассказать", — отмечают в издании.

Напомним, ранее глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в интервью The Financial Times заявила, что украинская сторона отвергла предложения о том, что страна должна копировать экономику России и перестраивать ее на военные рельсы.