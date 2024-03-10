Экономика, как в России: грозит ли перестройка производства на военные рельсы Украине

В Минэкономики и профильном комитете ВРУ не считают нужным задействовать большинство трудоспособного населения в работе в сфере военной промышленности. Это связанно с тем, что каркас экономики страны составляет сфера услуг.

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Украинская сторона отвергла предложения о том, что страна должна копировать экономику России и перестраивать ее на "военные рейки". Об этом рассказала глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в интервью The Financial Times.

"Если мы призовем всех работать на военные заводы, кто будет оплачивать закупку снарядов и техники? Кто должен платить налоги", — сказала Пидласа.

Кроме того медиа анонимно цитирует нескольких украинских лидеров, по словам которых "подогнать" отечественную экономику под российскую модель просто невозможно потому, что более половины доходов в бюджет генерируется сектором услуг, а большая часть ее промышленной базы страны была разрушена после распада СССР.

Однако Министерство экономики Украины стремится стимулировать внутреннее производство и в прошлом месяце объявило о выделении дешевых грантов и кредитов на сумму 1,1 миллиарда долларов для поддержки производства и привлечения инвестиций. Но эта поддержка доступна только тем предприятиям, которые платят налоги, поскольку уклонение от их уплаты остается проблемой, подрывающей финансовую систему государства.

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Не Вторая мировая. Какая экономика военного времени нужна Украине

Соблюдение налоговых требований улучшилось после полномасштабного вторжения России: доходы выросли на 12,4% за год до февраля по сравнению с предыдущими 12 месяцами, сообщил Даниил Гетьманцев, глава парламентского налогового комитета Украины.

"Налоги — это оружие. До войны половина экономики находилась в тени", — добавил он.

Напомним, ранее Роксолана Пидласа говорила о том, что Украина практически исчерпала свои внутренние возможности для финансирования боеспособной армии. Сложная ситуация с финансированием вооруженных сил, а также "снарядный голод" произошли из-за того, что Запад не направил Украине пакет финансовой помощи, который должен был поступить еще в январе. Сейчас военно-политическое руководство страны рассматривает варианты получения дополнительной бюджетной поддержки от стран G7, таких, как Канада и Япония.

Ранее мы писали также о том, что у Украины истекает время, необходимое для получения нужного количества артиллерийских снарядов, ракет, бронетехники и другого оружия. Поэтому Запад должен мобилизоваться, чтобы страна не потеряла территории.