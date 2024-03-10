Економіка, як у Росії: чи загрожує перебудова виробництва на воєнні рейки Україні

У Мінекономіки та профільному комітеті ВРУ не вважають за потрібне задіювати більшість працездатного населення в роботі у сфері військової промисловості. Це пов'язано з тим, що каркас економіки країни становить сфера послуг.

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Українська сторона відкинула пропозиції про те, що країна має копіювати економіку Росії та перебудовувати її на воєнні рейки. Про це розповіла голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа в інтерв'ю The Financial Times.

"Якщо ми закличемо всіх працювати на військові заводи, хто оплачуватиме закупівлю снарядів і техніки? Хто має платити податки", — сказала Підласа.

Також медіа анонімно цитує кількох українських лідерів, за словами яких, підігнати вітчизняну економіку під російську модель просто неможливо через те, що більш ніж половина доходів до бюджету генерується сектором послуг, а більша частина її промислової бази країни була зруйнована після розпаду СРСР.

Однак Міністерство економіки України прагне стимулювати внутрішнє виробництво й минулого місяця оголосило про виділення дешевих грантів і кредитів на суму 1,1 мільярда доларів для підтримки виробництва та залучення інвестицій. Але ця підтримка доступна тільки тим підприємствам, які платять податки, оскільки ухилення від їхньої сплати залишається проблемою, що підриває фінансову систему держави.

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Дотримання податкових вимог покращилося після повномасштабного вторгнення Росії: доходи зросли на 12,4% за рік до лютого порівняно з попередніми 12 місяцями, повідомив Данило Гетманцев, голова парламентського податкового комітету України.

"Податки — це зброя. До війни половина економіки перебувала в тіні", — додав він.

Нагадаємо, раніше Роксолана Підласа говорила про те, що Україна практично вичерпала свої внутрішні можливості для фінансування боєздатної армії. Складна ситуація з фінансуванням збройних сил, а також "снарядний голод" сталися через те, що Захід не надіслав Україні пакет фінансової допомоги, який мав надійти ще в січні. Наразі військово-політичне керівництво країни розглядає варіанти отримання додаткової бюджетної підтримки від країн G7, таких, як Канада і Японія.

Раніше ми писали також про те, що в України спливає час, необхідний для отримання потрібної кількості артилерійських снарядів, ракет, бронетехніки й іншої зброї. Тому Захід повинен мобілізуватися, щоб країна не втратила території.