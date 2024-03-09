Є час до літа: Захід має мобілізуватись, щоб Україна не втратила території, — аналітик

Росія продовжить наступальні дії до літа, коли бронемашинам буде легше рухатись по сухій землі. Під загрозою можуть опинитись Покровськ та Оріхове.

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В України спливає час, необхідний для отримання потрібної кількості артилерійських снарядів, ракет, бронетехніки та іншої зброї. Тим часом Росія мобілізувала економіку, витрачає запаси радянської техніки і поступово налагоджує постачання нових снарядів. Поточну ситуацію на російсько-українській війні дослідила військова експертка Дара Массікот (Dara Massicot) з Фонду Карнегі — аналіз опублікували на порталі Foreign Affairs.

Массікот підсумувала інформацію про поточні спроможності України, Росії та країн Заходу щодо подальшого перебігу війни. З її слів, Росія не є ослабленою — про це свідчать наступальні дії, які почались наприкінці зими 2024 року і триватимуть й далі — до літа 2024 року.

"Без збільшення військової допомоги Заходу та серйозних змін у стратегії Києва становище України на полі бою продовжуватиме погіршуватися, доки не досягне переломної точки, можливо, до цього літа".

У статті звертають увагу на кілька аспектів війни:

стан російської армії — "пошкоджена, але небезпечна", складається з мобілізованих з різним рівнем підготовки;

стан російської техніки — поступово втрачаються запаси танків, гармат, бронемашин, які залишились з часів СРСР. При цьому потужності для випуску нової зброї у неї працюють. Зокрема, у 2024 році планують виробити 2 млн снарядів різних калібрів. Крім того, можлива підтримка з-за кордону (наприклад, КНДР передала у 2023 році від 1 до 3 млн снарядів). Водночас Україна не виробляє необхідні об'єми власних снарядів, а їхню достатню кількість не може забезпечити ні ЄС, ні США;

стан людських ресурсів у РФ — їхня кількість, а також спеціальні силові заходи Кремля, достатні для ведення тривалої війни. Натомість в Україні є нестача людей у війську, яку не можуть поповнити.

Експертка назвала напрямки, в яких можуть просуватись росіяни, якщо Україна та члени антипутінської коаліції не розв'яжуть наявні проблеми. Зокрема, ЗС РФ можуть просунутись до Покровська у Донецькій області, загрожуватимуть Краматорську та Слов'янську. Ще один напрямок посилення тиску РФ — Запорізький. Одна з можливих гарячих точок — наступ у бік Оріхова, де рівнинна місцевість, яка може полегшити бойові дії. Також під загрозою Куп'янськ на Харківщині, — написала Дара Массікот.

"Довгострокова слабкість російської армії не матиме значення, якщо Україні не буде підтримано цього року. Якщо Захід, зокрема США, не хоче, щоб лінія фронту в Україні продовжувала вигинатися або ламатися, він має терміново схвалити допомогу. І якщо Київ хоче продовжити свої зусилля, йому доведеться зробити важкий вибір щодо того, як створити більше робочої сили. Час збігає".

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, наприкінці січня 2024 року ЗСУ довелось відійти з Авдіївки, яку окупували війська РФ. Бойові дії біля цього населеного пункту тривали з жовтня 2023 року: під час атак росіяни втратили сотні бронемашин і десяти тисяч солдатів.

Після окупації Авдіївки ворог не зупинив натиск. Зокрема, лінія фронту перемістилась далі на захід: втрачені села Ласточкине, Степове, Бердичі та інші.

Аналітики Інституту вивчення війни у звітах повідомляють, про активізацію наступу РФ під Куп'янськом, Бахмутом та Роботиним-Вербовим. Наприклад, … стало відомо про певні втрати біля Синьківки та Богданівки.

8 березня військовий ЗСУ розповів про бої на південь від Бахмуту. З його слів, ворог застосовує артилерію, авіацію, живу силу, щоб тиснути на позиції українського війська. Тим часом західні ЗМІ повідомляють про нестачу снарядів та людей на лінії фронту: їм про це розповіли бійці, які воюють під Авдіївкою та Вугледаром.