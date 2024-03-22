У 2024 році буде гірше: МВФ попередив про серйозні проблеми для економіки України

Як пояснила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, відновлення економічних показників і далі залежатиме від ситуації на фронті.

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Економіка України зуміла відновити стабільність під час повномасштабної війни з Росією. Але в 2024 році ситуація може ускладнитися. Про це сказала глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

"Вторгнення Росії в Україну продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати. Однак макроекономічна та фінансова стабільність збереглася, що відображає вмілу політику української влади, а також істотну зовнішню підтримку", — сказала вона.

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В організації кажуть, що в 2023 році українська економіка зросла на 5%, тоді як 2022 року рівень падіння становив 29,1%. Очікується, що 2024 року рівень економічного розвитку знову знизиться, попередньо — до 3-4%.

"У майбутньому очікується, що відновлення дещо сповільниться з огляду на надзвичайно високі ризики для перспектив, зумовлені головним чином винятково високою невизначеністю, пов'язаною з війною, а також потенційними затримками в зовнішньому фінансуванні", — додала Георгієва.

Глава МВФ сказала, що українська влада повинна враховувати ці ризики. Також вкрай важливо, щоб зовнішнє фінансування, яке Україні надають партнери, надавалося вчасно, що допоможе країні зберегти макроекономічну стабільність в умовах повномасштабної війни, оскільки вона продовжує виснажуватися фінансовий потенціал держави.

"Зовнішні виплати на відповідних пільгових умовах, а також потужна мобілізація внутрішніх ресурсів необхідні Україні для задоволення своїх потреб у фінансуванні та забезпечення фінансової і боргової стійкості", — підкреслила вона.

Водночас Георгієва зазначила, що ситуація у фінансовому секторі залишається стабільною, але важливо й надалі зміцнювати фінансову безпеку, управління та планування на випадок непередбачуваних обставин.

Фінансова допомога МВФ для України: останні новини

21 березня стало відомо, що рада Міжнародного валютного фонду переглянула кредитну програму для України і погодилася виділити черговий транш у розмірі 880 мільйонів доларів на підтримку бюджету.

В МВФ зазначили, що Київ виконав усі чотири вимоги для того, щоб отримати нову частину фінансування. Йдеться про:

ухвалення національної стратегії доходів;

створення дорожньої карти управління державними інвестиціями;

розроблення заходів щодо мобілізації надходжень до державного бюджету на 2024 рік;

ухвалення законів, спрямованих на посилення інституційної автономності та ефективності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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Нагадаємо, нещодавно заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів про прогноз центробанку щодо економічного розвитку України на 2024 рік. За його словами, якщо у 2023 році економіка країни зросла до 5,7%, то у 2024-му таких показників чекати не варто.

Зазначимо, 12 січня директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак заявила, що у 2024 році дефіцит державного бюджету України все ще буде досить масштабним.