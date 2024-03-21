Як зміниться економіка України у 2024 році: у Нацбанку озвучили прогноз

За словами заступника голова Національного банку України Сергія Ніколайчука, у 2023 році економіка країни зросла до 5,7%, але у 2024-му ситуація буде дещо іншою.

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У Національному банку України (НБУ) вважають, що максимальний рівень зростання української економіки у 2024 році становитиме понад 3%. Про це сказав 21 березня в інтерв'ю виданню Forbes заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Нова інформація, яку ми отримали за фактично два місяці з моменту фіналізації нашого січневого прогнозу поки що є достатньо збалансованою. Мені важко сказати, що ризики в один чи інший бік суттєво переважають", — сказав він.

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Ніколайчук також зазначив, що економічна активність у 2023 році виявилася ліпшою, ніж очікувалося. Наприклад, у сільському господарстві на тлі сприятливих погодних забезпечило два додаткові пункти до зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) країни. У підсумку, за словами представника Нацбанку, минулого року економіка України зросла до 5,7%.

"Цього року ми не закладаємо ще кращих погодних умов. В принципі у нас достатньо консервативні припущення по урожайності, очікуємо, що урожай буде нижчим, особливо це стосується зернових. Водночас достатньо м'які погодні умови вже цієї зими дозволили також мати дещо кращі результати по будівництву на початку року та раніше розпочати посів ярових", — розповів заступник голови Національного банку.

До того ж стабільна ситуація в енергетиці дозволила відновити експорт електроенергії.

"Водночас, якщо говорити про іншу сторону медалі, то ми бачимо певне посилення ризиків того, що війна може бути тривалішою, ніж ми закладали в наш січневий прогноз, і це обмежуватиме відновлення. Тому баланс цих факторів, на мою думку, дає нам підстави говорити, що наш прогноз зростання ВВП цього року на 3,6% залишається достатньо реалістичним", — додав Сергій Ніколайчук.

Якою буде фінансова підтримка України у 2024 році

14 березня у НБУ повідомили, що рівень зовнішньої підтримки України у березні та квітні має сягнути позначки у понад десять мільярдів доларів. При цьому зазначили, що досі існує ризик того, що грошового забезпечення від міжнародних партнерів може й не вистачити.

"Наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024–2027 роки. Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень", — розповіли в НБУ.

Водночас 20 березня стало відомо, що Європейська комісія вже надала Україні перший транш макрофінансової бюджетної допомоги в розмірі 4,5 мільярда євро. За словами міністра фінансів Сергія Марченко, завдяки отриманій підтримці державі вдасться своєчасно та повністю профінансувати основні соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.

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Також 1 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що впродовж поточного року Київ розраховує отримати від ЄС 16 мільярдів євро. Частину цих грошей спрямують на відновлення зруйнованої інфраструктури через вторгнення ЗС РФ.